Am Sonntag steht für die Frauen der Weltcup-Super-G in Zauchensee auf dem Programm - ab 12:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Zuerst die Österreicherinnen, dann Vonn, Goggia und Co.

Als Erste startet die Deutsche Emma Aicher ins Rennen, Mirjam Puchner (4) ist die erste Österreicherin. Nach ihr fährt Kira Weidle-Winkelmann (GER/5), ehe mit der Startnummer sechs Cornelia Hütter ins Rennen geht.

In den Top-Ten startet außerdem auch Ariane Rädler (9). Unmittelbar dahinter startet Sofia Goggia (ITA) mit Nummer elf, darauffolgend Lindsey Vonn (USA/12).

Julia Scheib am Start

Nina Ortlieb (26), Nadine Fest (27) und Ricarda Haaser (29) greifen erst später ins Renngeschehen ein.

Julia Scheib startet mit Nummer 31. Emily Schöpf (36), Carmen Spielberger (38) und Stephanie Brunner (43) komplettieren das Team der Österreicherinnen.