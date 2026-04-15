Ovechkin: "Hoffentlich war es nicht mein letztes Spiel"

Gesänge wie "Noch ein Jahr" begleiteten Alex Ovechkin beim Verlassen des Eises, während die Entscheidung über seinen Rücktritt bevorsteht.

Alex Ovechkin hat noch nicht entschieden, ob sein letztes NHL-Spiel am Dienstagabend in Columbus stattfand. Wenn es so war, sorgte der russische Superstar dafür, dass er auf der Scorerliste stand.

Ovechkin lieferte die Vorlage für Jakob Chychruns Führungstreffer im dritten Drittel beim 2:1-Sieg der Washington Capitals gegen die Columbus Blue Jackets. "Es ist ziemlich cool. Wir haben versucht zu gewinnen und die Saison gut abzuschließen", sagte er.

Vertragsende und Unsicherheit

Ovechkin, der die Capitals 2018 zum Stanley Cup führte, ist in der letzten Saison seines Vertrags. Er hat stets betont, dass er sich Zeit nehmen wird, um zu überlegen, ob er nach 21 Spielzeiten und 1.573 Spielen der regulären Saison zurücktreten wird.

"Ich werde noch etwas Zeit in D.C. verbringen. Ich weiß nicht, wann wir (zurück nach Russland, Anm.) fliegen werden. Ich werde mit Carbs (Trainer Spencer Carbery, Anm.), CP (General Manager Chris Patrick, Anm.) und meiner Familie sprechen und dann sehen wir weiter", sagte Ovechkin nach dem Spiel.

Fanliebe und leise Hoffnungen

Eine große Gruppe von Capitals-Fans reiste nach Columbus und rief in der letzten Minute "Noch ein Jahr" und "Ovi! Ovi!". Als er das Eis verließ, erhielt er ebenfalls stehende Ovationen.

"Ich weiß nicht, was passieren wird. Die Fans, die von D.C. und von anderswoher gekommen sind, um das Spiel zu sehen, das war sehr nett", sagte Ovechkin. "Ich konnte sie hören, wie sie für mich jubelten und 'noch ein Jahr' riefen.“

Ovechkin war in den letzten 1:49 Minuten auf dem Eis, nachdem die Blue Jackets ihren Torhüter herausgenommen hatten. Seine Teamkollegen versuchten, ihm den Puck für ein letztes Tor zuzuspielen, aber er konnte den Puck nicht kontrollieren, als er eine klare Sicht auf das leere Netz hatte.

"Ich wollte, dass er vielleicht, falls es das letzte Spiel war, es mit einem weiteren Empty-Net-Tor krönt. Er hatte eine gute Chance. Der Puck rollte einfach", sagte Carbery.

Besondere Spiele und Rekorde

Sollte Ovechkins letztes Spiel gegen die Blue Jackets gewesen sein, wäre es passend. Sein NHL-Debüt fand am 5. Oktober 2005 gegen Columbus statt, wo er die ersten beiden seiner rekordverdächtigen 929 Tore erzielte.

Washington erhielt sein drittes Powerplay, nachdem Miles Wood von Columbus wegen eines hohen Stocks mit einem Stockschlag mit 14:06 Minuten im dritten Drittel vom Eis geschickt wurde.

Ovechkin hatte im dritten Drittel ein paar Chancen von seinem bevorzugten Platz im linken Bullykreis, aber Blue-Jackets-Torhüter Jet Greaves konnte beim ersten Versuch eine großartige Parade zeigen.

Die Capitals gingen 4:07 Minuten vor Schluss durch Chychruns Schuss aus dem Slot in Führung. Ovechkin erhielt die zweite Vorlage, seine 32. in der Saison.

"Es ist eine Ehre. Ich denke, wir alle versuchen, alles aufzusaugen, was wir können, und die Zeit, die wir mit ihm haben. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber es ist etwas Besonderes, diese Erinnerungen mit ihm zu haben", sagte Chychrun.

"Wir wissen alle, was er da draußen auf dem Eis tut, aber ihn abseits des Eises kennenzulernen, war noch besonderer."

Altersrekorde und Saisonbilanz

Ovechkin wurde zum fünften Spieler im Alter von 40 Jahren oder älter in der NHL-Geschichte, der alle 82 Spiele der regulären Saison bestritt. Der letzte Spieler, dem dies gelang, war Jaromir Jagr mit den Florida Panthers in der Saison 2016-17.

Die anderen waren Nicklas Lidstrom von Detroit (2010-11), Teemu Selanne von Anaheim (2011-12) und Dave Andreychuk von Tampa Bay (2003-04). Jagr schaffte dies auch mit den New Jersey Devils in der Saison 2013-14.

Es war das fünfte Mal in 21 Spielzeiten, dass Ovechkin kein Spiel der regulären Saison verpasste. Ovechkin führte die Capitals in dieser Saison mit 32 Toren und 64 Punkten an. Er beendete die Saison mit Punkten in drei aufeinanderfolgenden Spielen mit einem Tor und zwei Assists.

Washington verpasste die Playoffs um zwei Punkte, zum fünften Mal seit Ovechkin beim Draft 2004 an erster Stelle gewählt wurde. Für diejenigen, die hoffen, dass Ovechkin noch mindestens ein weiteres Jahr spielt, hinterließ er einen Hoffnungsschimmer.

"Ich hoffe, es war nicht mein letztes Spiel. Ich weiß nicht genau, was passieren wird, also werden wir sehen", sagte er.