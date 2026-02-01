Die Vancouver Canucks müssen am Samstag die 15. Niederlage binnen ihrer letzten 17 NHL-Spielen verdauen. Gegen die Toronto Maple Leafs verliert man 2:3 nach Penalty-Shootout.

Marco Rossi fehlt weiterhin wegen seiner Fußverletzung.

Nach einem torlosen Auftaktdrittel kommen die Canucks besser aus der Kabine: Jonathan Lekkerimäki bringt die Gastgeber in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Toronto lässt sich nicht abschütteln und antwortet prompt. Nicolas Roy verwertet in der 34. Minute eine Vorlage von Nick Robertson zum 1:1.

Doch auch Vancouver ist in Spiellaune und schlägt erneut zu. Tom Willander stellt nach Zuspiel von Evander Kane in Minute 35 auf 2:1. Mit diesem Ergebnis geht es ins letzte Drittel.

Domi bringt Toronto zurück

Im Schlussabschnitt erhöht Toronto den Druck und belohnt sich dafür. Max Domi egalisiert in der 43. Minute nach starker Vorarbeit von Auston Matthews zum 2:2, bei dem es auch bis zur 60. Minute bleibt. Die Entscheidung des Spiels muss dann in der Overtime und später per Penalty-Schießen fallen.

In diesem Treffen William Nylander und Matthews für Toronto, während Jake DeBrusk und Elias Pettersson für Vancouver vergeben.

Die Canucks befinden sich damit weiter auf dem letzten Tabellenrang (Tabelle>>>).