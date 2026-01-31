Wer im Fall Tyler Lewington wirklich Recht sprach...

DOPS ("Department of Player Safety") ist nur eines von zwei Teilen des ICE-Disziplinarsystems. Es befasst sich grundsätzlich mit Regelverstößen von Spielern und Spieloffiziellen, die im Rahmen der Spiele stattfinden.

Lyle Seitz ist als Director of Hockey Operations der Chairman des DOPS. Er bereitet mit seinen Mitarbeitern Clips von Vergehen auf, die dann an die vier bis sechs Mitglieder (je nach Verfügbarkeit) des "Player Safety Committees" (PSC) rausgehen.

Diese müssen innerhalb von Stunden darüber befinden, ob eine Sperre anzuraten ist und - wenn ja - in welcher Kategorie (Careless/Reckless/Intentional).

Danach gibt es eine ungefähre Durchschnittsnote, die die Kategorie endgültig festhält. Dabei kann es sich z.B. um einen hohen oder niedrigen Wert in der Kategorie 1 handeln, auf dessen Basis die Strafe festgehalten wird.

Wichtig dabei: Die Teams legen jedes Jahr selbst fest, ob die Strafen pro Kategorie in Ordnung, zu niedrig oder zu hoch sind.

Die Aufschreie von Vereinsvertretern, dass höhere Strafen angemessen wären (immer nur bei Attacken gegen die eigenen Spieler), gehen daher ins Leere, es gibt nie Einwände bei den Sommer-Meetings oder schriftliche Einbringungen davor.

Teams können weiterhin Clips an das DOPS schicken, diese müssen automatisch vom PSC beurteilt werden.

Zuständig im Fall Lewington

Abgesehen von seiner automatischen Sperre wegen seines zweiten Fights hatte der Fall Lewington mit dem DOPS nur wenig zu tun. Der wurde nämlich von der zweiten ICE-Exekutive behandelt, nämlich dem "Justice Committee".

Das behandelt vor allem Fälle abseits des Eises (z. B. Strafverifizierungen, Spielabsagen), aber auch - etwas gestelzt und in Englisch - "Persons who violate the good order of ice hockey or bring it into disrepute".

Das Justice Comittee besteht aus drei Rechtsanwälten (aus Österreich und Südtirol), die zwar von der Liga bestellt werden, ihr aber nicht direkt angehören. Auch hier können die Teams jeden Sommer Leute abwählen oder neu bestellen.