NEWS

ICE suspendiert Innsbruck-Verteidiger auf unbestimmte Zeit

Der Vorfall, der gegen die Vienna Capitals geschehen ist, befindet sich derzeit in Prüfung.

ICE suspendiert Innsbruck-Verteidiger auf unbestimmte Zeit Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Patrick Kudla wird nach einem Vorfall beim Spiel seines Teams HC TIWAG Innsbruck in der win2day ICE Hockey League gegen die Vienna Capitals am Freitag für unbestimmte Zeit gesperrt.

Das gibt die Liga in einer Aussendung bekannt. Wie lange Kudla wirklich gesperrt ist, wird das Disziplinarkomitee entscheiden. Salzburgs Tyler Lewington erhielt für einen ähnlichen Vorfall eine Sperre von fünf Spielen.

Das Ergebnis werde zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert, aktuell werde der Vorfall geprüft, so die Liga. Bis zu einer Entscheidung bleibt der 29-Jährige suspendiert.

Das Samstags-Spiel gegen Graz (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker) wird er jedenfalls verpassen. Es ist das letzte der "Haie" vor der Olympia-Pause.

Nach der Niederlage der Haie hat der Verteidiger dem Wiener Publikum den Mittelfinger gezeigt. Die Vienna Capitals haben das unsportliche Verhalten gegenüber LAOLA1 bestätigt (mehr dazu >>>).

Mehr zum Thema

Kommentare

