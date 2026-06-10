Blitzstart! Hurricanes gleichen in NHL-Finals gegen Vegas aus

Die Carolina Hurricanes haben in den Stanley Cup Finals gegen die Vegas Golden Knights dank eines hart erarbeiteten Sieges ausgeglichen.

Das 5:3 in Las Vegas am Dienstag (Ortszeit) war der zweite Erfolg im vierten Duell der Best-of-Seven-Serie. Vor dem fünften Aufeinandertreffen in der Nacht auf Freitag (MESZ) ist deswegen wieder alles offen. Die beiden Final-Teilnehmer haben immer abwechselnd gewonnen und verloren.

Die Golden Knights wollen den zweiten Titel binnen vier Jahren gewinnen. In den neun Jahren seit dem NHL-Debüt steht die Franchise aus der US-Glücksspielmetropole sogar schon zum dritten Mal in der Final-Serie.

Für die Hurricanes geht es 20 Jahre nach dem ersten Titel um den zweiten Stanley-Cup-Triumph ihrer Geschichte.

Wieder ein spektakulär unterhaltsames Spiel

"Hektisch wie die ganze Serie. Er ist ein großartiger Spieler und hat sich belohnt", sagte Hurricanes-Torwart Brandon Bussi über das 4:3 von Jordan Staal, der im Fallen sein zweites Tor des Tages erzielte.

Für die Entscheidung sorgte schließlich ein Treffer ins leere Tor 55 Sekunden vor Schluss, als die Gastgeber ohne Tormann spielten und den Ausgleich erzwingen wollten.

Blitzstart von Hurricanes

Vegas hatte Pech, dass ein vermeintlicher Treffer von Brayden McNabb im ersten Drittel nicht zählte, weil der Puck die Linie erst Sekundenbruchteile nach der Pausensirene überquerte.

Der Verteidiger spielte erneut mit einem Gitter vor dem Gesicht, nachdem er im ersten Duell einen Puck ins Gesicht bekommen hatte und mit zahlreichen Stichen genäht werden musste.

Das aberkannte Tor passte zum hohen Unterhaltungswert der Serie und des ersten Drittels, in dem die Gäste nach nicht mal vier Minuten bereits 2:0 führten.