Die Vancouver Canucks mit dem Österreicher Marco Rossi feierten einen 3:0-Auswärtssieg bei den New York Rangers.

Für die Gäste traf Evander Kane bereits im ersten Drittel (2.), Liam Öhgren erhöhte im Mittelabschnitt (24.).

Den Schlusspunkt setzte Conor Garland mit einem Treffer ins leere Tor (57.). Für Marco Rossi war es das zweite Spiel im Trikot der Canucks.