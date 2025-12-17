New York Rangers New York Rangers NYR Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN
Endstand
0:3
0:1 , 0:1 , 0:1
  • Evander Kane
  • Liam Öhgren
  • Conor Garland
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Rossi jubelt auch in zweitem NHL-Match für neuen Klub

Der Österreicher und sein neues Team siegen erneut.

Rossi jubelt auch in zweitem NHL-Match für neuen Klub Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Vancouver Canucks mit dem Österreicher Marco Rossi feierten einen 3:0-Auswärtssieg bei den New York Rangers.

Für die Gäste traf Evander Kane bereits im ersten Drittel (2.), Liam Öhgren erhöhte im Mittelabschnitt (24.).

Den Schlusspunkt setzte Conor Garland mit einem Treffer ins leere Tor (57.). Für Marco Rossi war es das zweite Spiel im Trikot der Canucks.

Mehr zum Thema

Biathlon-Chef Sumann: "Ich bin gekommen, um zu bleiben"

Biathlon-Chef Sumann: "Ich bin gekommen, um zu bleiben"

Biathlon
2
Katharina Truppe "so konstant wie noch nie"

Katharina Truppe "so konstant wie noch nie"

Ski Alpin
1
Erfolgserlebnis für ÖSV-Skicrosser in Arosa

Erfolgserlebnis für ÖSV-Skicrosser in Arosa

Winter-Mix
Das Endergebnis des Nachtslaloms in Courchevel

Das Endergebnis des Nachtslaloms in Courchevel

Ski Alpin
13
Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Ski Alpin
Truppe rauscht in Courchevel hauchzart am Podest vorbei

Truppe rauscht in Courchevel hauchzart am Podest vorbei

Ski Alpin
Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Marco Rossi Eishockey National Hockey League New York Rangers Vancouver Canucks