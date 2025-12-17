Salzburg in Torlaune! Eisbullen demütigen die Pioneers

Der EC Red Bull Salzburg deklassiert die Pioneers Vorarlberg in der 29. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 7:0.

Dabei nutzen die Salzburger die erste Großchance zur Führung. Michael Raffl umkurvt PIV-Goalie Alex Caffi und sorgt für das 1:0 (5.). Nur drei Minuten danach trifft Florian Baltram mit einem herrlichen Schuss aus dem Handgelenk zum 2:0 (8.).

Noch vor der ersten Pausensirene bugsiert Travis St. Denis die Scheibe zur verdienten 3:0-Führung über die Linie. (17.). Daraufhin agieren die Vorarlberger nach der Pause etwas mutiger, aber die Salzburger profitieren von ihrer gnadenlosen Effizienz.

Salzburger Effizienz führt zu einem Kantersieg

Dennis Roberston (34.) sorgt für die frühe Vorentscheidung, ehe Michael Raffl seinen Doppelpack schnürt (36.). Der ICE-Serienchampion agiert allerdings weiterhin mit purer Kaltschnäuzigkeit und sorgt noch für zwei weitere Treffer im dritten Abschnitt.

Troy Bourke darf nämlich binnen vier Minuten über zwei Treffer jubeln (37./40.). Hingegen bleibt der Schlussabschnitt torlos und die Salzburger bejubeln einen äußerst deutlichen Heimsieg.

Damit feiern die Salzburger den dritten Saisonsieg in Folge und untermauern ihre Top-6-Platzierung. Die Pioneers bleiben indes am vorletzten Tabellenrang vor dem HC Innsbruck.

KAC erobert in Fehervar die Tabellenführung zurück

Der KAC setzt sich indes mit einem 6:3-Auswärtserfolg in Fehervar durch.

Vor heimischem Publikum dürfen die Ungarn aber früh jubeln. Anze Kuralt trifft in Überzahl aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung (3./PP1). Nur 56 Sekunden danach netzt allerdings Mario Kempe nach einem From-Querpass zum 1:1-Ausgleich ein (4.).

Zudem staubt Matt Fraser nach einem Pfostenschuss aus der Distanz zur die 2:1-Führung der Kärntner ab (12.). Noch vor der ersten Drittelpause vollendet Janos Hari aber eine starke Drangphase der Heimischen zum 2:2 (16.).

Viele Wendungen sorgen für einige Führungswechsel

Lediglich 42 Sekunden (!) nach dem Wiederbeginn schnürt Kuralt seinen Doppelpack zur erneuten Führung für die Heimischen (21.). Matthias From netzt aber nach einer herrlichen Einzelaktion zum 3:3 ein (28.), ehe Fabian Hochegger nur 29 Sekunden danach die Kärntner wieder in Führung bringt (29.).

Fehervar agiert fortan äußerst bemüht, lässt aber Großchancen ungenützt. Auf der Gegenseite besorgt Finn van Ee die 5:3-Führung für den KAC (52.). Schließlich trifft Mathias From per Empty-Net-Goal zur Vorentscheidung zugunsten des Rekordmeisters (57./EN).

Daher übernimmt der KAC wieder vor den Graz99ers die Tabellenspitze. Fehervar bleibt indes am neunten Tabellenplatz.