Dezimierte Caps geben Sieg gegen Ferencvaros fast aus der Hand

In der 29. Runde der win2day ICE Hockey League gewinnen die Vienna Capitals das Duell der Hauptstädte gegen Ferencvaros Budapest mit 4:3.

In einem sonst eher ereignisarmen ersten Drittel gehen die Wiener mit 1:0 in Führung. Linden Vey findet sich ohne Gegenspieler wieder und bekommt den Pass von Mitch Hults, der Kapitän hämmert die Scheibe nach acht gespielten Minuten über die Unterkante der Querlatte ins Tor.

Mit dem zweiten Assist sammelt Nachverpflichtung Scott Kosmachuk seinen ersten Punkt für die Capitals. Ein druckvolles Mitteldrittel wird erst drei Sekunden vor der zweiten Pause mit dem 2:0 belohnt, Cole Hults schnappt sich im Forecheck die Scheibe und führt den Angriff alleine zu Ende.

Zittern zum Schluss mit vielen Strafen

Mit Nogiers Treffer zum 4:1 von der blauen Linie scheint alles entschieden (55.), wegen einer Reihe von Undiszipliniertheiten geraten die Capitals zum Ende aber noch unter heftigen Druck. Simon Bourque ärgert sich nach einem Schlagabtausch mit Green so sehr, dass er weitere zwei Minuten plus Spieldauer für unsportliches Verhalten ausfasst.

Hackl bekommt kurz darauf ebenfalls eine Matchdauer-Strafe, in doppelter Überzahl kommt Ferencvaros durch Tammela auf 4:2 heran (57.) und kann sogar noch den 4:3-Anschlusstreffer durch Coulter verzeichnen (59.). Am Ende bringen die dezimierten Wiener das letzte Tor Vorsprung aber gerade noch über die Zeit.

Die Vienna Capitals kommen mit 31 Zählern und Tabellenrang elf auf drei Punkte an die Pre-Playoff-Plätze heran. Ferencvaros ist mit 38 Punkten Achter.