Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Endstand
4:3
1:0 , 1:0 , 2:3
  • Linden Vey
  • Cole Hults
  • Carter Souch
  • Nelson Nogier
  • Gordon Green
  • Jussi Tammela
  • Tyler Coulter
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Dezimierte Caps geben Sieg gegen Ferencvaros fast aus der Hand

Fünf Minuten vor Schluss scheinen die Capitals alles im Griff zu haben. Dann bringen eigene Undisziplinierten die Wiener noch in Turbulenzen.

Dezimierte Caps geben Sieg gegen Ferencvaros fast aus der Hand
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 29. Runde der win2day ICE Hockey League gewinnen die Vienna Capitals das Duell der Hauptstädte gegen Ferencvaros Budapest mit 4:3.

In einem sonst eher ereignisarmen ersten Drittel gehen die Wiener mit 1:0 in Führung. Linden Vey findet sich ohne Gegenspieler wieder und bekommt den Pass von Mitch Hults, der Kapitän hämmert die Scheibe nach acht gespielten Minuten über die Unterkante der Querlatte ins Tor.

Mit dem zweiten Assist sammelt Nachverpflichtung Scott Kosmachuk seinen ersten Punkt für die Capitals. Ein druckvolles Mitteldrittel wird erst drei Sekunden vor der zweiten Pause mit dem 2:0 belohnt, Cole Hults schnappt sich im Forecheck die Scheibe und führt den Angriff alleine zu Ende.

Zittern zum Schluss mit vielen Strafen

Mit Nogiers Treffer zum 4:1 von der blauen Linie scheint alles entschieden (55.), wegen einer Reihe von Undiszipliniertheiten geraten die Capitals zum Ende aber noch unter heftigen Druck. Simon Bourque ärgert sich nach einem Schlagabtausch mit Green so sehr, dass er weitere zwei Minuten plus Spieldauer für unsportliches Verhalten ausfasst.

Hackl bekommt kurz darauf ebenfalls eine Matchdauer-Strafe, in doppelter Überzahl kommt Ferencvaros durch Tammela auf 4:2 heran (57.) und kann sogar noch den 4:3-Anschlusstreffer durch Coulter verzeichnen (59.). Am Ende bringen die dezimierten Wiener das letzte Tor Vorsprung aber gerade noch über die Zeit.

Die Vienna Capitals kommen mit 31 Zählern und Tabellenrang elf auf drei Punkte an die Pre-Playoff-Plätze heran. Ferencvaros ist mit 38 Punkten Achter.

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Salzburg-Gala gegen Pioneers

ICE Hockey League LIVE: Salzburg-Gala gegen Pioneers

ICE Hockey League
Salzburg in Torlaune! Eisbullen demütigen die Pioneers

Salzburg in Torlaune! Eisbullen demütigen die Pioneers

ICE Hockey League
Bitter! 99ers kassieren eine Penalty-Pleite gegen Ljubljana

Bitter! 99ers kassieren eine Penalty-Pleite gegen Ljubljana

ICE Hockey League
Rossi jubelt auch in zweitem NHL-Match für neuen Klub

Rossi jubelt auch in zweitem NHL-Match für neuen Klub

NHL
11
Haaser sieht sich als "Opfer des Systems"

Haaser sieht sich als "Opfer des Systems"

Ski Alpin
Startliste für die 1. Abfahrt der Männer in Gröden

Startliste für die 1. Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin
Rodeln: Russische Athleten vom Weltcup ausgeschlossen

Rodeln: Russische Athleten vom Weltcup ausgeschlossen

Winter-Mix
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Vienna Capitals FTC-Telecom Budapest