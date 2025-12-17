Bitter! 99ers kassieren eine Penalty-Pleite gegen Ljubljana

Die Graz99ers kassieren in der 29. Runde der win2day ICE Hockey League eine 2:3-Heimpleite im Penalty-Shootout gegen Olimpija Ljubljana.

Dabei müssen die 99ers einen frühen Rückschlag hinnehmen. Denn Ljubljana jubelt im ersten Powerplay nach einem Swaney-Stockschlag dank Jan Drozg (9./PP1) über die slowenische Führung. Daraufhin gestaltet sich ein ausgeglichener erster Abschnitt.

Die 99ers sorgen im Mittelabschnitt aber für ein deutliches Chancenplus und erhöhen die offensive Schlagzahl. Doch die Steirer lassen die notwendige Kaltschnäuzigkeit vermissen und verpassen damit trotz vieler Torabschlüsse in einem intensiv geführten zweiten Abschnitt den Ausgleichstreffer.

99ers drehen die Partie, Ljubljana sorgt für die Overtime

Doch im Schlussabschnitt dürfen die Grazer jubeln. Paul Huber besorgt nämlich den 1:1-Ausgleich für die Heimischen (46.). Die Steirer agieren im dritten Abschnitt effizienter und sorgen sogar für die Trendwende.

Nicholas Bailen bringt die 99ers in den Schlussminuten nämlich mit 2:1 in Führung (56.). Ljubljana rettet sich aber noch in die Overtime. OLL-Topscorer Nicolai Meyer trifft zum 2:2-Ausgleich (59.).

Es folgt eine Overtime, die torlos endet. Letztlich sorgt ein Penalty-Shootout für die Entscheidung, in dem Marcel Mahkovec und Robert Sabolic die Slowenen zum Auswärtserfolg führen.

Daher müssen die 99ers die Tabellenführung nach der ersten Pleite nach sechs Siegen am Stück an den KAC abgeben. Ljubljana feiert hingegen den dritten Saisonsieg in Folge.