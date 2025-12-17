Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL
ICE Hockey League heute: Konferenz mit Graz-Ljubljana

Volle Action in der Konferenz der 29. Runde! Neben dem Spitzenduell Graz-Ljubljana bekommt es der KAC auswärts mit Fehervar zu tun. Zudem empfängt Pustertal die Innsbrucker "Haie". LIVE-Infos:

Kompletter Spieltag in der Konferenz der 29. Runde der win2day ICE Hockey League!

Gleich sechs Partien stehen auf dem Programm, den Anfang macht das Spitzenduell zwischen den Graz99ers und Olimpija Ljubljana um 18:30 Uhr.

Anschließend gehen um 19:15 Uhr gleich drei Duelle an den Start: Die Vienna Capitals empfangen Ferencvaros Budapest, der KAC gastiert bei Fehervar AV19 und Red Bull Salzburg trifft auf die Pioneers Vorarlberg.

Den Abschluss machen die Duelle zwischen dem HCB Südtirol und den Black Wings Linz, sowie zwischen dem HC Pustertal und dem HC Innsbruck um 19:45 Uhr.

Alle Duelle der Konferenz im LIVE-Ticker:

Alle Spiele im LIVE-Ticker:

