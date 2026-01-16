Überraschender Abgang bei den Vienna Capitals

Die Vienna Capitals geben den Abgang von Cole Hults bekannt.

Der 27-jährige US-Amerikaner wolle seine Eishockey-Karriere "zumindest pausieren", heißt es in der Presseaussendung der "Caps". Auch ein Karriereende stehe im Raum.

Die Organisation akzeptiere Hults Wunsch, der Vertrag sei in beidseitigem Einverständnis beendet worden, bei den anstehenden Auswärtsspielen in Feldkirch und Innsbruck wird er bereits fehlen.

"Hat uns überrascht"

Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals, sagt: "Coles plötzlich geäußerter Wunsch hat uns überrascht, da es in den vergangenen Monaten keine Anzeichen in diese Richtung gegeben hat. Letztendlich müssen wir diese Situation akzeptieren. Ich wünsche Cole alles Gute für seine Zukunft."

Man wolle zeitnah einen Verteidiger präsentieren, der Hults Platz im Team einnehmen soll.