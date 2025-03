Marco Rossi hat in der NHL die Marke an Scorerpunkten von Michael Grabner eingestellt und aus österreichischer Sicht nur noch Thomas Vanek vor sich.

Der Vorarlberger unterliegt am Freitag mit den Minnesota Wild bei den Vancouver Canucks mit 1:3, steuert aber einen Assist bei. Rossi hält damit bei 52 Scorerpunkten in der laufenden Saison (21 Tore, 31 Assists).

Der Villacher Grabner hatte in seiner besten NHL-Saison 2010/11 ebenfalls 52 Zähler (34 Tore, 18 Assists) geholt. Mehr Punkte in einem Spieljahr verbuchte nur Vanek, der achtmal über 52 Scorerpunkte in einer Saison schaffte und 2006/07 als Stürmer der Buffalo Sabres mit 84 Zählern die rot-weiß-rote Bestmarke aufstellte.

Marco Kasper muss sich mit den Detroit Red Wings bei den Washington Capitals mit 2:5 geschlagen geben.

