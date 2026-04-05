Sweep! Graz99ers stehen im ICE-Finale

Die Graz99ers stehen erstmals im Finale der win2day ICE Hockey League!

Der Grunddurchgangssieger schlägt Fehervar AV19 im Halbfinale in souveräner Manier, gewinnt Spiel vier der Serie auswärts mit 5:1 und wahrt damit die Chance auf den ersten ICE-Titel der Vereinsgeschichte.

Nach einem torlosen ersten Drittel erlöst Kotkansalo die 99ers im zweiten Abschnitt früh mit dem 1:0 (24.). Nachdem der Bann gebrochen ist, geht es ganz schnell: Zunächst legt Haudum das 2:0 nach (26.), kurz darauf jubelt dann auch noch Huber im Powerplay über den dritten Treffer (31./PP).

Schiechl erstickt Fehervars Hoffnungen im Keim

Fehervar schöpft zu Beginn des dritten Drittels nochmal Hoffnung, nachdem Kuralt verkürzt (48.), nur wenig später lässt Schiechl die Arena in Szekesfehervar aber mit seinem Shorthander zum 4:1 verstummen (50./SH).

Den Schlusspunkt setzt letztlich abermals Schiechl mit seinem zweiten Tor des Tages zum 5:1 (59.).

Auf den Finalgegner müssen die Steirer aber noch etwas warten. Denn Ljubljana verhinderte mit einem Overtime-Sieg gegen Pustertal einen "Sweep" in der zweiten Halbfinalserie.