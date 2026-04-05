-
Highlights Fünf Dinger! Graz99ers rasen ins ICE-FinaleEishockey - ICE
-
Highlights: Klare Sache! 99ers stehen vor FinaleinzugEishockey - ICE
-
Highlights: Pustertal bleibt makellosEishockey - ICE
-
Highlights: Strafminuten-Flut in LjubljanaEishockey - ICE
-
Highlights: 99ers beenden eigenen Fehervar-FluchEishockey - ICE
-
Highlights: Pustertal im Powerplay starkEishockey - ICE
-
Highlights: 99ers kämpfen hart um ersten Halbfinal-SiegEishockey - ICE
-
Highlights: Den KAC ereilt in Szekesfehervar das SaisonausEishockey - ICE
-
Highlights: KAC nach Heimpleite vor SaisonausEishockey - ICE
-
Highlights: KAC unterliegt Fehervar in Viertelfinal-Spiel 4Eishockey - ICE
-
Anze Kuralt
-
Kasper Kotkansalo
-
Lukas Haudum
-
Paul Huber
-
Michael Schiechl
-
Michael Schiechl
Sweep! Graz99ers stehen im ICE-Finale
Die Grazer lassen auch im vierten Spiel ihrer Halbfinal-Serie nichts anbrennen und besiegen Fehervar AV19 abermals klar.
Die Graz99ers stehen erstmals im Finale der win2day ICE Hockey League!
Der Grunddurchgangssieger schlägt Fehervar AV19 im Halbfinale in souveräner Manier, gewinnt Spiel vier der Serie auswärts mit 5:1 und wahrt damit die Chance auf den ersten ICE-Titel der Vereinsgeschichte.
Nach einem torlosen ersten Drittel erlöst Kotkansalo die 99ers im zweiten Abschnitt früh mit dem 1:0 (24.). Nachdem der Bann gebrochen ist, geht es ganz schnell: Zunächst legt Haudum das 2:0 nach (26.), kurz darauf jubelt dann auch noch Huber im Powerplay über den dritten Treffer (31./PP).
Schiechl erstickt Fehervars Hoffnungen im Keim
Fehervar schöpft zu Beginn des dritten Drittels nochmal Hoffnung, nachdem Kuralt verkürzt (48.), nur wenig später lässt Schiechl die Arena in Szekesfehervar aber mit seinem Shorthander zum 4:1 verstummen (50./SH).
Den Schlusspunkt setzt letztlich abermals Schiechl mit seinem zweiten Tor des Tages zum 5:1 (59.).
Auf den Finalgegner müssen die Steirer aber noch etwas warten. Denn Ljubljana verhinderte mit einem Overtime-Sieg gegen Pustertal einen "Sweep" in der zweiten Halbfinalserie.