NHL: Was reduzierte Strafen mit Teil-Amnestie zu tun haben

Im Juli 2010 unterschrieb Ilya Kovalchuk bei den New Jersey Devils einen Deal über 17 Jahre zu 102 Millionen Dollar. 17 Jahre? Der russische Winger war damals schon 27, sein Deal hätte also erst in seinem 44. Lebensjahr geendet.

An dieser Rekorddauer stieß sich die NHL nicht (es gab im Gegensatz zu heute noch keine Maximaldauer), aber sehr wohl an den Details: Kovalchuk hätte in den ersten elf Jahren 98.5 Millionen verdient, in den weiteren sieben Jahren nur mehr 550.000 pro Jahr.

Der Grund für diese Gehaltsaufteilung: Der Jahresdurchschnitt wurde durch die letzten Jahre – an die ohnehin niemand geglaubt hätte – ordentlich gedrückt und so die Summe für den Salary Cap reduziert.

Die NHL, die ähnliche "front-loaded Deals" zuvor durchgewunken hatte, hatte endgültig genug, lehnte den Vertrag ab. Die Devils und Kovalchuk einigten sich Tage später auf einen 15-Jahres-Deal über 100 Millionen Dollar, die gleichmäßiger aufgeteilt wurden.

Wieder zahlte sich Geduld aus

Die NHL zeigte sich weder vom neuen Vertrag noch von Einsprüchen durch die Spielergewerkschaft beeindruckt: Zwei Monate nach der Unterschrift wurden die Devils mit GM Lou Lamoriello zu einer Geldstrafe von drei Millionen Dollar und dem Verlust von zwei Draftrechten (ein Drittrunder 2011 und ein Erstrunden-Pick in einem der Jahre von 2011 bis 2014) verurteilt.

Aber auch hier heilte die Zeit die Wunden: Die Devils hatten den Verlust ihren Erstrunden-Picks bis 2014 hinausgeschoben. Einige Monate vor dem Draft dann das revidierte Urteil: Die Geldstrafe halbiert, der Pick ging nicht verloren, wurde allerdings ebenfalls als letzter der ersten Runde (damals noch #30) eingefroren. Einzig der Drittrunden-Pick von 2011 war natürlich schon weg.

Die Gründe für die Teil-Amnestie nach vier Jahren: Ebenfalls ein Eigentümerwechsel, außerdem hatte Kovalchuk seine NHL-Karriere schon ein Jahr vorher - also nach drei Jahren seines 15-Jahre-Deals - beendet. Bei seinem Comeback mit den LA Kings im Jahre 2018 war die Causa schon vergessen.

Es lohnt sich also dranzubleiben, auch wenn Einsprüche erst vier oder fünf Jahre nach der Tat erfolgen, können sie sich lohnen. Und da heißt es, dass die österreichischen Gerichte langsam arbeiten...