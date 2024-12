Österreichs Eishockey-Nationalteam wird vor der Weltmeisterschaft 2025 in Stockholm wie bereits in den letzten Jahren eine fünfwöchige Vorbereitung bestreiten.

Insgesamt neun Testspiele werden absolviert, je zwei gegen Lettland, Ungarn, Deutschland und Weltmeister Tschechien. Den krönenden Abschluss bildet erneut das Duell mit Rekordweltmeister Kanada.

Teamchef Roger Bader spricht von einer "qualitativ wie quantitativ A-klassigen WM-Vorbereitung": "Es ist stets unser Ziel, möglichst oft gegen möglichst starke Gegner zu spielen. Mit Lettland, Ungarn, Deutschland, Tschechien und Kanada ist uns dies wiederum gelungen. Dieses Programm hilft uns, auf das erforderliche WM-Niveau zu kommen."

Das erste Teamcamp startet am 1. April in Wien "mit jenen Spielern, die nicht im Halbfinale der win2day ICE Hockey League stehen bzw. für die die Meisterschaft bereits zu Ende ist", so der Schweizer.

Das zweite Teamcamp wird in Budapest abgehalten, daraufhin folgen Camps in Linz und Zell am See, ehe das ÖEHV-Team wieder in die Bundeshaupstadt zurückkehren wird.

Die WM-Vorbereitung 2025 im Überblick:

1. Campwoche in Wien:

04. April 2025, 19:00 Uhr: Österreich - Lettland in Wien

05. April 2025, 16:00 Uhr: Österreich - Lettland in Wien

2. Campwoche in Budapest (HUN):

10. April 2025: Ungarn - Österreich in Budapest (HUN)

11. April 2025: Ungarn - Österreich in Budapest (HUN)

3. Campwoche in Linz:

17. April 2025: Tschechien - Österreich in Znojmo (CZE)

19. April 2025: Österreich - Tschechien in Linz

4. Campwoche in Zell am See:

24. April 2025: Österreich – Deutschland in Zell am See

26. April 2025: Deutschland – Österreich in Rosenheim (GER)

5. Campwoche in Wien:

04. Mai 2025 Österreich – Kanada in Wien

