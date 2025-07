Die Toronto Maple Leafs und Mitch Marner gehen getrennte Wege.

Der 28-jährige Kanadier unterschreibt bei den Kanadiern zwar einen Achtjahresvertrag mit einem durchschnittlichen Salär von zwölf Millionen US-Dollar, wird jedoch direkt zu den Vegas Golden Knights getradet. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend, der offizielle Vollzug ist noch ausständig.

Marner wäre ab 1. Juli ein Unrestricted Free Agent (UFA) gewesen und hätte somit bei jeglichen Teams der NHL unterschreiben können. Toronto wäre in diesem Fall zur Gänze leer ausgegangen, so soll Vegas zumindest Angreifer Nicolas Roy nach Kanada schicken.

Marner hat seine beste Saison hinter sich, verbuchte 102 Scorerpunkte (27 Tore, 75 Assists) in 81 Grunddurchgangsspielen. In den Playoffs kamen 13 Torbeteiligungen (zwei Treffer, elf Vorlagen) in 13 Spielen hinzu.

Der Flügelstürmer wurde von den Maple Leafs im NHL-Draft 2015 an vierter Stelle gewählt und avancierte mit 741 Punkten in 657 Spielen zum fünftbesten Scorer Torontos in der NHL-Geschichte.

In Vegas wird Marner jedoch nicht auf Alex Pietrangelo treffen. Der Abwehr-Routinier zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück, ein Karriereende ist nicht ausgeschlossen.

Reges Treiben in Toronto

Ebenfalls am Montagabend (MESZ) schnappte sich der 13-fache Stanley-Cup-Sieger den Finnen Matias Maccelli von den Utah Mammoth. Im Gegenzug wurde ein konditioneller Drittrundenpick im NHL-Draft 2027 abgegeben.

Angreifer Steven Lorentz unterschrieb einen neuen Dreijahresvertrag mit einem Durchschnittsgehalt von 1,35 Millionen US-Dollar, auch die Verlängerung von Matthew Knies soll Medienberichten zufolge unter Dach und Fach gebracht worden sein. Der bullige Winger unterschreibt demnach für sechs Jahre und erhält 7,75 Mio. US-Dollar pro Saison.

Schon in den vergangenen Tagen unterzeichnete Kapitän John Tavares einen teamfreundlichen Vierjahresvertrag in Höhe von 17,52 Mio. US-Dollar (4,38 Mio. US-Dollar pro Spielzeit).

Florida hält die Stanley-Cup-Bausteine

Die Florida Panthers haben es unterdessen geschafft, drei absolute Leistungsträger zu halten.

Playoff-MVP Sam Bennett erhält einen neuen Vertrag über acht Jahre und kassiert in dieser Zeit 64 Mio. US-Dollar (8 Mio. US-Dollar/Jahr).

Am Montagabend setzten auch Verteidiger Aaron Ekblad (acht Jahre, durchschnittlich 6,1 Mio. US-Dollar) und der 37-jährige Brad Marchand (sechs Jahre, 5,25 Mio. US-Dollar pro Saison) ihre Unterschrift unter neue Arbeitspapiere.

Die "Cats" sind damit auch im nächsten Jahr wieder ein heißer Anwärter auf den Stanley Cup.

Große Verträge für Verteidiger

Die Edmonton Oilers verlängern die Zusammenarbeit mit Evan Bouchard um vier Jahre, der kanadische Defender wird 42 Mio. US-Dollar einstreifen. Auch der Finne Kasperi Kapanen uterschreibt für ein weiteres Jahr (1,3 Mio. US-Dollar).

Ivan Provorov erhält bei den Columbus Blue Jackets in den nächsten sieben Jahren insgesamt 59,5 Mio. US-Dollar. Für seinen russischen Landsmann Alexander Romanov gibt es bei den New York Islanders immerhin 50 Mio. US-Dollar, aufgeteilt auf acht Jahre.

Die Detroit Red Wings halten Patrick Kane für ein weiteres Jahr und 3 Mio. US-Dollar.

Am Dienstag (18 Uhr MESZ) öffnet der Free-Agency-Markt, dann wird es allmählich auf für ÖEHV-Star Marco Rossi interessant. Ab diesem Zeitpunkt können ihm die Teams ein "Offer Sheet" unterbreiten.

