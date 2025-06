22 Jahre nach Thomas Vanek ist auch sein ältester Sohn Blake von einem NHL-Klub gedraftet worden.

Die Ottawa Senators wählen den 17-Jährigen beim Draft am Samstag in der dritten Runde an Nummer 93.

Der 1,93 m große Stürmer spielte in dieser Saison für Stillwater High und danach Chicago Steel (USHL) sowie für das U18-Nationalteam der USA. Nächste Saison stürmt Blake Vanek für Wenatchee Wild in der Juniorenliga WHL.

Der frühere österreichische Stürmerstar Thomas Vanek war 2003 von den Buffalo Sabres an Nummer fünf gedraftet worden und hatte bis zu seinem Rücktritt im Februar 2020 eine großartige NHL-Karriere mit 394 Toren in 1.098 Spielen. Vanek lebt mit seiner Familie in Stillwater in Minnesota.

