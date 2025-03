Das österreichsche Eishockey-Nationalteam startet seine Road to Stockholm!

Kommende Woche geht für Teamchef Roger Bader und seine Spieler die fünfwöchige Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Schweden los, am 4. und 5. April werden gegen Lettland die ersten Testspiele bestritten. Die Duelle mit dem Bronze-Gewinner der WM 2023 finden in Wien statt.

Zwei junge Torhüter erstmals dabei

Der Schweizer hat mit Jakob Brandner (23) und Patrick Müller (19) zwei Debütanten auf der Torhüter-Position einberufen. Komplettiert wird das unerfahrene Trio durch Nicolas Wieser, der im November Break 2021 beim Vier-Nationen-Turnier in Slowenien sein bislang einziges Länderspiel absolvierte.

Auch Maximilian Kirchebner (19) und Oskar Maier (23) dürfen erstmals Nationalteam-Luft schnuppern. Der Kader ist trotzdem bereits mit reichlich WM-Erfahrung gespickt, u.a. Dominique Heinrich, Nico Brunner, Paul Huber und Dominic Zwerger sind mit dabei.

Noch abwesend sind Lukas Haudum (angeschlagen) und Manuel Ganahl (private Gründe). Das Graz-Duo wird in den Teamcamps 2 bzw. 3 einsteigen.

Schafft es wieder ein junger Spieler bis zur WM?

Bader erklärt: "Wie gewohnt starten wir in die WM-Vorbereitung mit einer Mischung aus erfahrenen Nationalteamspielern und Prospect-Spielern. Die jungen Spieler erhalten eine Chance, sich zu beweisen."

"In den vergangenen Jahren gab es immer wieder junge Spieler, die vom ersten Teamcamp an dabei waren und bis zur WM durchmarschieren konnten aufgrund ihrer Leistungen. Ich bin schon gespannt, ob auch heuer wieder einem der jungen Spieler so eine Überraschung gelingt."

"Wichtig ist nun, dass speziell jene Spieler, die schon seit einigen Wochen keine Spiele mehr hatten, wieder in den Wettkampfrhythmus kommen", so der Schweizer abschließend.

Spieler Verein TOR: Jakob Brandner HC Innsbruck Patrick Müller KAC Nicolas Wieser Graz99ers ABWEHR: Nico Brunner Graz99ers Dominique Heinrich Vienna Capitals Michael Kernberger Graz99ers Maximilian Kirchebner EC Red Bull Salzburg Thomas Klassek KAC Luis Lindner University of New Hampshire (USA) Jacob Pfeffer Graz99ers Ramon Schnetzer Pioneers Vorarlberg ANGRIFF: Oliver Achermann HC La-Chaux-de-Fonds (SUI) Mathias Böhm Vienna Capitals Luca Erne Pioneers Vorarlberg Paul Huber Graz99ers Lukas Kainz Graz99ers Benjamin Lanzinger Vienna Capitals Oskar Maier Pioneers Vorarlberg Felix Maxa VSV Maximilian Rebernig VSV Marco Richter Vienna Capitals Elias Wallenta VSV Leon Wallner Vienna Capitals Dominic Zwerger HC Ambri-Piotta (SUI)

