Heute 17:00 Uhr
NEWS
ICE heute: Konferenz mit VSV - Ljubljana, KAC - Black Wings
Am Sonntag stehen in der 46. Runde der win2day ICE Hockey League drei Spiele an. LIVE-Konferenz:
In Runde 46 der win2day ICE Hockey League komplettieren am Sonntag drei Partien den Spieltag:
VSV - Olimpija Ljubljana (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
KAC - Black Wings Linz (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
HC Bozen - HC Pustertal (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)