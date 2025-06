Theresa Schafzahl bleibt den Boston Fleet treu!

Die österreichische Eishockey-Teamspielerin hat ihren Vertrag beim Klub der nordamerikanischen Frauen-Profiliga PWHL um ein Jahr verlängert. Schafzahl spielt seit Einführung der Liga Anfang 2024 für Boston und geht nun in die dritte Saison mit dem Club. In der Vorsaison brachte sie es in 30 Spielen auf zwei Tore und drei Vorlagen.

Anna Meixner, die zweite österreichische Spielerin in der PWHL, hat noch einen Vertrag für ein Jahr bei Ottawa Charge.