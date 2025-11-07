Ein Duell mit Deutschland ist für Österreich in jeglichen Sportarten immer etwas Besonderes.

Beim Deutschland-Cup in Landshut trifft das Eishockey-Nationalteam zum bereits 88. Mal auf den großen Nachbarn und will das 2:6 aus dem ersten Spiel am Donnerstag gegen die Slowakei vergessen machen.

Für Dominic Zwerger hat diese Begegnung eine noch größere Bedeutung, er bestreitet am Samstag (18:45 Uhr) sein 100. Länderspiel im ÖEHV-Dress. Aus dem aktuellen Kader sind nur Lukas Haudum (131) und Bernd Wolf (113) noch öfter für Österreich am Eis gestanden.

Dem Vorarlberger war sein bevorstehendes Jubiläum vor einigen Tagen noch gar nicht bewusst. "Ich habe es diese Woche mitbekommen, dass es mein 100. Länderspiel sein wird, wenn ich gesund bleibe", lächelt Zwerger gegenüber LAOLA1.

"Immer stolz, für die Nationalmannschaft aufzulaufen"

Die Gesundheit ist für den Spielmacher seit jeher das oberste Gebot.

Zwerger hat 2022 binnen zwei Monaten zwei Gehirnerschütterungen erlitten, diese Zeit kostete ihm physisch wie psychisch viel Kraft. "Ich klopfe jeden Tag auf Holz, damit ich nie mehr erleben muss, was ich durchgegangen bin", sagte er im April im LAOLA1-Interview.

Nun darf er seinen "Runden" feiern. "Man sieht, dass ich über viele Jahre immer stolz war, für die Nationalmannschaft aufzulaufen, eigentlich nie absage und stets da bin, wenn man mich einberuft. Die Belohnung ist das 100. Spiel mit 29 Jahren", strahlt "Zwergy".

Topscorer seit seinem Debüt 2017