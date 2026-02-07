ÖEHV-Team muss sich Norwegen klar geschlagen geben

Österreich muss sich im zweiten Spiel beim Drei-Nationen-Turnier in Oslo Norwegen klar geschlagen geben.

Die ÖEHV-Auswahl unterliegt Norwegen mit 2:5. Die Vorentscheidung fällt schon im ersten Drittel.

Zwar gelingt Österreich dank Bernd Wolf schon nach 31 Sekunden die Führung, keine 90 Sekunden später aber gleicht Hurröd für die Norsker aus (2.).

Norwegen zieht davon

Diese spielen sich danach in einen Lauf und ziehen bis zur ersten Pausensirene auf 4:1 davon. Elvsveen (8.), Jessli (10.) und Eriksen (12.) sorgen für eine komfortable Führung.

Ein weiterer Treffer von Wolf im Power-Play Anfang des Mitteldrittels (22.) lässt die heimischen Cracks nochmals kurz hoffen. Strandborg (25.) stellt aber auf 5:2, ein Comeback gelingt dem ÖEHV-Team in Folge nicht mehr.

Damit landet die Bader-Truppe in der Tabelle hinter den Norwegern und vor den Ungarn auf Rang zwei.