NEWS

ÖEHV-Team muss sich Norwegen klar geschlagen geben

Die Skandinavier können die Partie schon im ersten Drittel vorentscheiden. Ein Comeback gelingt der Bader-Truppe nicht.

ÖEHV-Team muss sich Norwegen klar geschlagen geben Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreich muss sich im zweiten Spiel beim Drei-Nationen-Turnier in Oslo Norwegen klar geschlagen geben.

Die ÖEHV-Auswahl unterliegt Norwegen mit 2:5. Die Vorentscheidung fällt schon im ersten Drittel.

Zwar gelingt Österreich dank Bernd Wolf schon nach 31 Sekunden die Führung, keine 90 Sekunden später aber gleicht Hurröd für die Norsker aus (2.).

Norwegen zieht davon

Diese spielen sich danach in einen Lauf und ziehen bis zur ersten Pausensirene auf 4:1 davon. Elvsveen (8.), Jessli (10.) und Eriksen (12.) sorgen für eine komfortable Führung.

Ein weiterer Treffer von Wolf im Power-Play Anfang des Mitteldrittels (22.) lässt die heimischen Cracks nochmals kurz hoffen. Strandborg (25.) stellt aber auf 5:2, ein Comeback gelingt dem ÖEHV-Team in Folge nicht mehr.

Damit landet die Bader-Truppe in der Tabelle hinter den Norwegern und vor den Ungarn auf Rang zwei.

Mehr zum Thema

ÖEHV-Frauen verlieren bei der Wörthersee-Trophy knapp

ÖEHV-Frauen verlieren bei der Wörthersee-Trophy knapp

Eishockey
Debütanten treffen! Junges ÖEHV-Team gewinnt erstes Turnier-Spiel

Debütanten treffen! Junges ÖEHV-Team gewinnt erstes Turnier-Spiel

Eishockey
2
VSV präsentiert neuen Stürmer

VSV präsentiert neuen Stürmer

ICE Hockey League
3
"Ich habe nie gesagt, dass ich das Nationalteam boykottiere"

"Ich habe nie gesagt, dass ich das Nationalteam boykottiere"

Eishockey
Olympia, Tag 1: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia, Tag 1: Programm und Österreicher im Einsatz

Olympia
1
Olympia LIVE: Skispringen der Frauen auf der Normalschanze

Olympia LIVE: Skispringen der Frauen auf der Normalschanze

Olympia
Olympia LIVE: Holt Lisa Eder das erste Edelmetall?

Olympia LIVE: Holt Lisa Eder das erste Edelmetall?

Olympia
3

Kommentare

Wintersport ÖEHV-Nationalteam Eishockey Eishockey-WM Eishockey-WM 2023