Debütanten treffen! Junges ÖEHV-Team gewinnt erstes Turnier-Spiel

Österreich feiert im ersten Spiel des Drei-Nationen-Turniers in Oslo einen verdienten 4:1-Sieg über Ungarn.

Mit fünf Debütanten im Lineup verläuft der Start holprig, zwei Strafzeiten binnen kurzer Zeit bringen das ÖEHV-Team in Bedrängnis. Trotzdem bietet sich eine frühe Führungschance, Benjamin Nissner trifft bei seiner Nationalteam-Rückkehr die Stange (4.).

Im zweiten Powerplay netzen die Ungarn, einer der Gruppengegner bei der kommenden WM in Zürich, durch Istvan Terbocs schließlich zur Führung (6./PP).

Holprigem Start folgt der Ausgleich

Die junge Mannschaft von Teamchef Roger Bader (Durchschnittsalter 24,8 Jahre) benötigt einige Minuten, um im Spiel anzukommen. Ein Überzahlspiel, in dem gute Chancen erspielt werden, bringt etwas Schwung in die eigenen Reihen.

In der 17. Spielminute erzielt Österreich den Ausgleich, Nissner trifft nach starker Puckeroberung von Vinzenz Rohrer per Direktabnahme - 1:1 (17.). Ein weiteres Powerplay kurz vor der Pause verläuft ohne Torerfolg.

Ins zweite Drittel startet die ÖEHV-Truppe mit viel Energie und einem Powerplay, der auffällige Nissner scheitert nach tollem Zuspiel von Paul Huber am glänzend reagierenden Kristof Nagy im ungarischen Tor (21.).

Felix Maxa (24.) und Rohrer (25.) vergeben weitere gute Möglichkeiten.

Rohrer in Überzahl zur Führung

In der Defensive lässt Rot-Weiß-Rot praktisch nichts anbrennen, gefährliche Torchancen der Ungarn ergeben sich nur nach Fehlern Österreichs.

Offensiv werden weiter Akzente gesetzt - und ein Powerplay zur Führung genutzt. Nissner legt quer auf Rohrer, der Schweiz-Legionär steht völlig blank und trifft ins halbleere Tor (33./PP).

Wenige Augenblicke später fälscht Simeon Schwinger ein Nissner-Zuspiel an die Latte ab (35.). Das vermeintliche 3:1 durch Finn van Ee zählt aufgrund einer Kick-Bewegung mit dem Schlittschuh nicht (36.).

Zwei Debütanten mit Premierentor

Im Schlussabschnitt bietet sich A-Debütant Lenz Moosbrugger nach einem Alleingang die Chance auf sein erstes Länderspiel-Tor, worauf er nach einer Parade von Nagy noch etwas warten muss (43.).

Stattdessen darf sich der 19-jährige Johannes Neumann bei seinem ersten Auftritt im Nationalteam über seinen Premierentreffer freuen, der Stürmer von Rögle BK (SWE) netzt mit einem satten Schuss ins rechte Eck (56.).

In Unterzahl darf dann auch Moosbrugger noch über sein erstes Tor im A-Team jubeln, der Vorarlberger schiebt ins verwaiste Tor ein (57./SH/EN).

Florian Vorauer im ÖEHV-Tor pariert insgesamt 15 von 16 Torschüssen, zu Österreichs Spieler des Spiels wird Nissner gewählt.

Am Samstag (16:00 Uhr) folgt in Oslo das zweite Spiel gegen Turnier-Gastgeber Norwegen.