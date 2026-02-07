VSV präsentiert neuen Stürmer

Neuzugang für den VSV!

Die Villacher verstärken ihren Kader im Kampf um die Pre-Playoffs und im Hinblick auf die nächste Saison mit dem kanadischen Stürmer Joël Teasdale. Der 26-Jährige wechselt von den Trois-Rivières Lions nach Villach und soll den Angriff der Adler ab sofort verstärken.

In der laufenden Saison absolvierte der Kanadier neben seinen Spielen in Nordamerika auch acht Einsätze in der Slowakei, in denen er ein Tor und zwei Assists verbuchte.

Den Großteil seiner Karriere verbrachte Teasdale in der AHL, machte allerdings auch zwei NHL-Spiele für die Montreal Canadiens.