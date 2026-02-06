NEWS

ÖEHV-Frauen verlieren bei der Wörthersee-Trophy knapp

Nach dem Auftaktsieg über die Schweiz muss man sich Dänemark geschlagen geben.

ÖEHV-Frauen verlieren bei der Wörthersee-Trophy knapp Foto: © GEPA
Österreichs Frauen-Eishockey-Nationalteam unterliegt Dänemark im zweiten Gruppenspiel der Wörthersee-Trophy in Klagenfurt mit 1:2. Am Vortag gab es einen 2:0-Erfolg über die Schweiz, die aufgrund der Olympia-Teilnahme nicht in Top-Besetzung antrat.

Die Däninnen präsentieren sich effizienter - Oksbjerg (29.) und Glud (35.) treffen im Mittelabschnitt zur 2:0-Führung, der ÖEHV-Auswahl gelingt durch PWHL-Legionärin Theresa Schafzahl trotz klarer Chancenüberlegenheit (34:19 Torschüsse) nur der Anschlusstreffer (36.).

"Im ersten Drittel konnten wir mit Dänemark noch nicht ganz mithalten, haben auch nicht unser Potential ausgeschöpft. Das war im zweiten Drittel deutlich besser. Da haben wir mehr und mehr das Kommando übernommen, haben gute Chancen vorgefunden, aber getroffen haben die Däninnen. Wir hatten gute Phasen, am Ende hat es aber leider nicht gereicht“, resümiert Head-Coach Alexander Bröms.

Am Sonntag folgt für Österreich das Platzierungsspiel, der Gegner ist noch ausständig.

