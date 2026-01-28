NEWS

ÖEHV-Frauen verlieren Test gegen Olympia-Starter Japan

In Innsbruck setzt es gegen den langjährigen Top-Division-Teilnehmer eine klare Niederlage.

ÖEHV-Frauen verlieren Test gegen Olympia-Starter Japan Foto: © GEPA
Österreichs Eishockey-Frauenteam hat am Mittwoch in Innsbruck ein Länderspiel gegen Olympia-Starter Japan 1:5 (0:1, 0:4, 1:0) verloren.

Lena Dauböck (52.) erzielte im Schlussdrittel den einzigen Treffer der Österreicherinnen, Torfrau Anja Adamitsch parierte 54 von 59 Torschüssen Japans. Das asiatische Team ist seit 2019 durchgehend in der Top-Division vertreten.

Die ÖEHV-Auswahl musste noch ohne ihre Nordamerika-Legionärinnen Anna Meixner und Theresa Schafzahl sowie Teamchef Alexander Bröms auskommen.

Kommende Woche bestreitet die ÖEHV-Auswahl in Klagenfurt die Wörthersee-Trophy (5. bis 8. Februar), wo zunächst die Schweiz und Dänemark die Gegner sind.

