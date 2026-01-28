Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Los Angeles Kings Los Angeles Kings LAK
Endstand
1:3
0:0 , 0:1 , 1:2
  • Alex DeBrincat
  • Samuel Helenius
  • Andrei Kuzmenko
  • Corey Perry
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Red Wings verlieren mit Kasper gegen Kings

Auch die Vancouver Canucks müssen sich zuhause geschlagen geben.

Red Wings verlieren mit Kasper gegen Kings Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Detroit Red Wings müssen sich in der NHL zuhause gegen die Los Angeles Kings mit 1:3 geschlagen geben.

Das Team aus Nevada geht in der 31. Minute durch einen Treffer von Samuel Helenius in Führung. Im Schlussdrittel stellt Andrei Kuzmenko im Powerplay dann auf 2:0 aus Sicht der Kings (47.).

Alex DeBrincat sorgt kurz vor Ende der Partie zwar noch für den Anschlusstreffer (58.) für das Team von NHL-Legionär Marco Kasper, doch Corey Perry sorgt in der 59. Minute mit einem Empty-Net-Tor für die Entscheidung. Kasper steht 16:21 Minuten am Eis.

Tabellen der NHL>>>

Niederlage für Canucks

Ebenfalls eine Heimniederlage müssen die Vancouver Canucks einstecken.

Die Kanadier verlieren ohne den immer noch verletzten Marco Rossi mit 2:5 gegen die San Jose Sharks. Dadurch bleibt das Team aus Vancouver weiterhin Schlusslicht in der Tabelle der Western Conference.

Alle Österreicher, die im NHL-Draft gepickt wurden

Martin Hohenberger
Gregor Baumgartner

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Rückschlag für Pioneers in Ljubljana

Rückschlag für Pioneers in Ljubljana

ICE Hockey League
1
Lewington-Urteil: Die ICE macht sich selbst ein Fass auf

Lewington-Urteil: Die ICE macht sich selbst ein Fass auf

ICE Hockey League
15
ICE Hockey League LIVE: Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League LIVE: Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League
1
Nach Mittelfinger-Eklat: So lange fehlt Tyler Lewington gesperrt

Nach Mittelfinger-Eklat: So lange fehlt Tyler Lewington gesperrt

ICE Hockey League
10
Nightrace: Eisige Planai sorgt für Gesprächsstoff

Nightrace: Eisige Planai sorgt für Gesprächsstoff

Ski Alpin
Brennsteiner nach Planai-Klatsche: "Meilenweit entfernt gewesen"

Brennsteiner nach Planai-Klatsche: "Meilenweit entfernt gewesen"

Ski Alpin
Spektakulär! Bilder des Siegertrios beim Nightrace-RTL

Spektakulär! Bilder des Siegertrios beim Nightrace-RTL

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Rossi Los Angeles Kings Vancouver Canucks Marco Kasper Detroit Red Wings San Jose Sharks Corey Perry