Red Wings verlieren mit Kasper gegen Kings

Die Detroit Red Wings müssen sich in der NHL zuhause gegen die Los Angeles Kings mit 1:3 geschlagen geben.

Das Team aus Nevada geht in der 31. Minute durch einen Treffer von Samuel Helenius in Führung. Im Schlussdrittel stellt Andrei Kuzmenko im Powerplay dann auf 2:0 aus Sicht der Kings (47.).

Alex DeBrincat sorgt kurz vor Ende der Partie zwar noch für den Anschlusstreffer (58.) für das Team von NHL-Legionär Marco Kasper, doch Corey Perry sorgt in der 59. Minute mit einem Empty-Net-Tor für die Entscheidung. Kasper steht 16:21 Minuten am Eis.

Niederlage für Canucks

Ebenfalls eine Heimniederlage müssen die Vancouver Canucks einstecken.

Die Kanadier verlieren ohne den immer noch verletzten Marco Rossi mit 2:5 gegen die San Jose Sharks. Dadurch bleibt das Team aus Vancouver weiterhin Schlusslicht in der Tabelle der Western Conference.