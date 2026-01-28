-
Red Wings verlieren mit Kasper gegen Kings
Auch die Vancouver Canucks müssen sich zuhause geschlagen geben.
Die Detroit Red Wings müssen sich in der NHL zuhause gegen die Los Angeles Kings mit 1:3 geschlagen geben.
Das Team aus Nevada geht in der 31. Minute durch einen Treffer von Samuel Helenius in Führung. Im Schlussdrittel stellt Andrei Kuzmenko im Powerplay dann auf 2:0 aus Sicht der Kings (47.).
Alex DeBrincat sorgt kurz vor Ende der Partie zwar noch für den Anschlusstreffer (58.) für das Team von NHL-Legionär Marco Kasper, doch Corey Perry sorgt in der 59. Minute mit einem Empty-Net-Tor für die Entscheidung. Kasper steht 16:21 Minuten am Eis.
Niederlage für Canucks
Ebenfalls eine Heimniederlage müssen die Vancouver Canucks einstecken.
Die Kanadier verlieren ohne den immer noch verletzten Marco Rossi mit 2:5 gegen die San Jose Sharks. Dadurch bleibt das Team aus Vancouver weiterhin Schlusslicht in der Tabelle der Western Conference.