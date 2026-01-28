EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
Heute 19:15 Uhr
NEWS

ICE Hockey League heute: Konferenz mit VSV - Capitals

In Runde 44 der win2day ICE Hockey League warten neben VSV gegen die Caps auch andere heiße Duelle. LIVE-Konferenz:

ICE Hockey League heute: Konferenz mit VSV - Capitals Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Im Kampf um die Playoff-Plätze spitzt sich die Lage weiter zu und es warten hoch spannende Spiele in Runde 44 der win2day ICE Hockey League:

VSV - Vienna Capitals (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Black Wings Linz - HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Red Bull Salzburg - Fehervar (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

KAC - Ferencvaros Budapest (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

HC Pustertal - Graz99ers (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Rückschlag für Pioneers in Ljubljana

Lewington-Urteil: Die ICE macht sich selbst ein Fass auf

ICE Hockey League LIVE: Olimpija Ljubljana - Pioneers Vorarlberg

Nach Mittelfinger-Eklat: So lange fehlt Tyler Lewington gesperrt

Red Wings verlieren mit Kasper gegen Kings

Ski Alpin: Italien überrascht mit Olympia-Nominierungen

Die Startliste für den Nacht-Slalom in Schladming

