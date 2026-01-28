-
Heute 19:15 Uhr
NEWS
ICE Hockey League heute: Konferenz mit VSV - Capitals
In Runde 44 der win2day ICE Hockey League warten neben VSV gegen die Caps auch andere heiße Duelle. LIVE-Konferenz:
Im Kampf um die Playoff-Plätze spitzt sich die Lage weiter zu und es warten hoch spannende Spiele in Runde 44 der win2day ICE Hockey League:
VSV - Vienna Capitals (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Black Wings Linz - HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Red Bull Salzburg - Fehervar (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
KAC - Ferencvaros Budapest (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
HC Pustertal - Graz99ers (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)