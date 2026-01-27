Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV
Rückschlag für Pioneers in Ljubljana

Nach dem Sieg am Wochenende gegen den VSV können die Vorarlberger in der slowenischen Hauptstadt nicht nachlegen.

In der 44. Runde der win2day ICE Hockey League schlägt Olimpija Ljubljana die Pioneers Vorarlberg letztlich souverän mit 5:2.

Das erste Drittel ist davon geprägt, dass beide Teams Hochkaräter liegen lassen, die Hausherrren sind insgesamt aber das gefährlichere Team.

Besonders die Pioneers leisten sich immer wieder schlimme Puckverluste, fünf Sekunden vor der ersten Pause bringt Mahkovec die Slowenen verdientermaßen in Führung (20./SH) - und das während eines Powerplays der Pioneers.

Erne mit hartem Foul

Im Mittelabschnitt sorgt Erne für den ersten negativen Höhepunkt, er wird nach einem harten Check gegen den Kopf eines Gegenspielers, der deshalb kurz behandelt werden muss, ausgeschlossen. Dann gibt es zumindest für die Ljubljana-Fans Erfreulicheres zu sehen, Polei erhöht auf 2:0 (29./PP).

Die Pioneers brauchen ein wenig, um sich zu fangen, erstarken dann aber wieder und Schnetzer sorgt für das Anschlusstor, nachdem er nicht am Schuss gehindert wurde (36.).

Im Schlussdrittel machen die Slowenen aber alles klar, zunächst stellt Brennan den Zwei-Tore-Vorsprung im Powerplay wieder her (42./PP), in der 45. Minute erhöht Sabolic auf 4:1.

Für die Vorentscheidung sorgt dann Masic (56.), Reini kann nach einem Abpraller nur noch für Ergebniskosmetik aus Sicht der Pioneers sorgen (57.).

Mit dem Erfolg überholt Olimpija Ljubljana in der Tabelle vorerst den HC Pustertal und ist nun Fünfter, die Pioneers sind weiterhin auf Rang 12.

