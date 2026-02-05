ÖEHV-Teamchef Bader: "Für mich ist keine Absage unglaubwürdig"

"Es ist klar, dass wir die jüngste und unerfahrenste Mannschaft sind."
Das junge Quintett hätte sich die Chance mit guten Leistungen in den letzten Monaten verdient. "Das Pech von jemand anderem ist jetzt das Glück von ihnen", so der Teamchef.
"Resultatmäßig null Erwartungen"
Seine junge Truppe - das Durchschnittsalter beträgt 24,8 Jahre - führt dazu, dass der Schweizer "resultatmäßig null Erwartungen" an das Turnier hat. "Wir reden nicht einmal über die Gegner", betont der 60-Jährige, der über die Konkurrenz trotzdem bestens informiert ist.
So weiß er, dass Norwegen zehn Spieler der vergangenen Weltmeisterschaft nominiert hat. Bei Ungarn sind es sogar zwölf - beim Österreich im Vergleich nur sechs. "Es ist klar, dass wir die jüngste und unerfahrenste Mannschaft sind", sagt Bader.
Für ihn gehe es hauptsächlich um die Sichtung der Spieler hinsichtlich der im April startenden WM-Vorbereitung. Bader erklärt: "Wir werden sie frei spielen lassen, jeder Spieler wird genügend Eiszeit bekommen, um zu performen."
Der Teamchef hatte vor dem ersten Spiel nur eine Hoffnung: "Dass es nicht noch mehr Absagen gibt."