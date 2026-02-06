Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning TBL Florida Panthers Florida Panthers FLA
Endstand
6:1
2:0 , 2:0 , 2:1
  • Brandon Hagel
  • Zemgus Girgensons
  • Jake Guentzel
  • Erik Cernak
  • Pontus Holmberg
  • Oliver Bjorkstrand
  • Mackie Samoskevich
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Tampa Bay Lightning feiert 10. NHL-Heimsieg in Folge

Vor der Olympia-Pause gelingt Tampa Bay der zehnte Heimsieg en suite.

Tampa Bay Lightning feiert 10. NHL-Heimsieg in Folge Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Tampa Bay Lightning hat sich mit dem zehnten Heimsieg in Folge in der National Hockey League (NHL) in die Olympia-Pause verabschiedet.

Vor eigenem Publikum durfte am Donnerstag über einen 6:1-Erfolg über die Florida Panthers gejubelt werden.

Die Gastgeber waren in einer Partie mit 167 Strafminuten deutlich effizienter und konnten sich hinten auf Goalie Andrey Vassilievski verlassen, der 33 Schüsse parierte.

Nikita Kucherov punktete im zehnten Spiel in Folge.

