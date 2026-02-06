NEWS

Olympia LIVE: Die Eröffnungsfeier

Olympia 2026 wird im San Siro feierlich eröffnet. LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Die Eröffnungsfeier Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Olympia wird heute mit der Eröffnungsfeier im San-Siro-Stadion eröffnet (ab 20 Uhr im Live-Ticker >>>).

Highlights sind Auftritte internationaler Künstler wie Mariah Carey. Neben der zentralen Zeremonie in Mailand finden gleichzeitig auch Feiern und Athletenparaden an weiteren Olympia-Standorten statt – darunter Predazzo, Livigno und Cortina d’Ampezzo.

Allein im San Siro werden 60.000 Zuschauer erwartet.

Österreichs prominenteste Abwesende bei Olympia 2026

Manuel Fettner
Eva Pinkelnig

Slideshow starten

16 Bilder

San Siro Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026