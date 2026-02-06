Olympia LIVE: Die Eröffnungsfeier

Olympia wird heute mit der Eröffnungsfeier im San-Siro-Stadion eröffnet (ab 20 Uhr im Live-Ticker >>>).

Highlights sind Auftritte internationaler Künstler wie Mariah Carey. Neben der zentralen Zeremonie in Mailand finden gleichzeitig auch Feiern und Athletenparaden an weiteren Olympia-Standorten statt – darunter Predazzo, Livigno und Cortina d’Ampezzo.

Allein im San Siro werden 60.000 Zuschauer erwartet.