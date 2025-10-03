Internationaler Eishockeyverband ruft neuen Bewerb ins Leben

Die Internationale Eishockey Föderation (IIHF) schafft neben den jährlichen Weltmeisterschaften einen zusätzlichen Bewerb: den "European Cup of Nations".

Daran wird auch Österreich teilnehmen, unter den übrigen 16 Nationen finden sich noch beispielsweise Deutschland, die Slowakei oder Lettland. Gespielt werden soll in den Länderspielpausen im November, Dezember und Februar. Die Nationen werden in Dreier-oder Vierer-Gruppen geteilt.

IIHF-Präsident Luc Tardif wird in einer Aussendung zitiert: "Das ist ein großer Schritt für das europäische Eishockey. Schon seit Jahren fordern unsere nationalen Mitgliederverbände einen Rahmen, der für Einheitlichkeit ud Sinnhaftigkeit der Länderspielpausen sorgt. Mit dem European Cup of Nations bieten wir nun endlich ein Produkt, das das Potenzial hat, den Sport in der gesamten Region weiterzuentwickeln – sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht."

