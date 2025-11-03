NEWS

Erster ICE-Klub wird auf Trainersuche fündig

Fehervar AV19, die Graz99ers und die Vienna Capitals haben sich kürzlich von ihren Cheftrainern getrennt. Die Ungarn sind nun das erste Team, das sich auf einen neuen Übungsleiter festgelegt hat.

Erster ICE-Klub wird auf Trainersuche fündig Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Ted Dent wird neuer Head Coach von Fehervar AV19.

Der 55-jährige Kanadier folgt auf David Kiss, der vergangene Woche von seinen Aufgaben entbunden wurde. Der 35-jährige Ungar hatte die "Teufel" seit der Saison 2023/24 hauptverantwortlich betreut, musste nach einem unzureichenden Saisonstart jedoch gehen.

Dent sammelte in der letzten Spielzeit erstmals Erfahrung in Europa, als er die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gecoacht hat. Der Mann aus Toronto wurde jedoch bereits im November 2024 entlassen und war seither vereinslos.

Von 1999 bis 2004 war Dent als Video-Koordinator tätig, den Großteil seiner Zeit verbrachte er bei den Rockford IceHogs. Beim AHL-Farmteam der Chicago Blackhawks startete er 2007 als Assistant Coach und wurde 2011 zum Head Coach befördert. Diese Position nahm er bis 2017 ein.

Nun soll er dem Finalisten der Spielzeit 2021/22 wieder Beine machen und das Team in Richtung Top 6 führen. Sein Vertrag gilt bis Saisonende.

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Fehervar AV19