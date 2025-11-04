St. Louis Blues St. Louis Blues STL Edmonton Oilers Edmonton Oilers EDM
Endstand
3:2
0:1 , 2:1 , 1:0
  • Dalibor Dvorsky
  • Robert Thomas
  • Pius Suter
  • Jack Roslovic
  • Andrew Mangiapane
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

McDavid mit 1.100. Scorerpunkt bei Niederlage von Edmonton

Er ist der viertschnellste Spieler in der NHL-Geschichte, der diesen Meilenstein erklimmt.

McDavid mit 1.100. Scorerpunkt bei Niederlage von Edmonton Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Connor McDavid hat als viertschnellster Spieler 1.100 Scorerpunkte in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geschafft.

Der Stürmerstar der Edmonton Oilers bereitete am Montag bei der 2:3-Niederlage gegen die St. Louis Blues beide Tore der Kanadier zur 2:0-Führung vor.

McDavid benötigte für den Meilenstein 726 Spiele, weniger Matches für 1.100 Punkte reichten nur Wayne Gretzky (464), Mario Lemieux (550) und Mike Bossy (725).

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
6
Shootout-Krimi! Kasper siegt mit Red Wings gegen Sharks

Shootout-Krimi! Kasper siegt mit Red Wings gegen Sharks

NHL
2
ICE: Wem kommt die Pause (nicht) gelegen?

ICE: Wem kommt die Pause (nicht) gelegen?

ICE Hockey League
Leistungsträger fehlt dem ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup

Leistungsträger fehlt dem ÖEHV-Team beim Deutschland-Cup

Eishockey
Erster ICE-Klub wird auf Trainersuche fündig

Erster ICE-Klub wird auf Trainersuche fündig

ICE Hockey League
Cole Bardreau: Pustertals heimlicher Erfolgsgarant

Cole Bardreau: Pustertals heimlicher Erfolgsgarant

ICE Hockey League
Bitter! ÖSV-Läufer verpasst erste Speed-Rennen in den USA

Bitter! ÖSV-Läufer verpasst erste Speed-Rennen in den USA

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport National Hockey League Eishockey NHL St. Louis Blues Edmonton Oilers Connor McDavid Wayne Gretzky Hockey Mario Lemieux