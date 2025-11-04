Endstand
3:20:1 , 2:1 , 1:0
Dalibor Dvorsky
Robert Thomas
Pius Suter
Jack Roslovic
Andrew Mangiapane
NEWS
McDavid mit 1.100. Scorerpunkt bei Niederlage von Edmonton
Er ist der viertschnellste Spieler in der NHL-Geschichte, der diesen Meilenstein erklimmt.
Connor McDavid hat als viertschnellster Spieler 1.100 Scorerpunkte in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL geschafft.
Der Stürmerstar der Edmonton Oilers bereitete am Montag bei der 2:3-Niederlage gegen die St. Louis Blues beide Tore der Kanadier zur 2:0-Führung vor.
McDavid benötigte für den Meilenstein 726 Spiele, weniger Matches für 1.100 Punkte reichten nur Wayne Gretzky (464), Mario Lemieux (550) und Mike Bossy (725).