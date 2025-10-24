Fabio Hofer avanciert in der Schweizer National League zum Matchwinner für den EHC Biel.

Im Österreicher-Duell mit Bernd Wolfs EHC Kloten erzielt der 34-jährige Vorarlberger einen Triplepack, das Spiel endet 5:1.

Im Mittelabschnitt schreibt der flinke Winger erstmals an. Wolf wird von Haas perfekt geblockt, Hofer zieht in den Slot und trifft in die Maschen (35.).

Im dritten Drittel netzt der Ex-ÖEHV-Teamspieler am Ende eines tollen Solos von Haas (51.), den Schlusspunkt setzt er nach einem Klotener Fehler im Spielaufbau und gutem Auge von Rajala (58.).

Hofer hält nach 17 Spielen bei 16 Scorerpunkten (6 Tore, 10 Assists), teamintern hat nur der Schwede Lias Andersson (17 Punkte) öfters gescort. In der Liga-Wertung belegt er den 15. Platz.

Zwerger assistiert doppelt

Dominic Zwerger leistet bei Ambri-Piottas 5:2-Heimsieg über Genf-Servette HC die Vorlagen zum 2:0 (2./PP) und 5:0 (18.). Es sind die ersten beiden Saisonassists des Flügelstürmers, der bereits bei acht Treffern hält und teaminterner Topscorer ist.

Weiter nicht rund läuft es für Benjamin Baumgartner mit dem SC Bern, die "Mutzen" verlieren daheim gegen den HC Lugano mit 1:4. Der 16-malige Meister belegt nur den vorletzten Platz. Baumgartner steht bei neun Scorerpunkten, nur Waltteri Merelä (10) hat mehr.

Für Vinzenz Rohrer setzt es mit den ZSC Lions überhaupt die achte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Der Schweizer Meister unterliegt HC Fribourg-Gotteron daheim mit 1:2 nach Overtime. Der NHL-Draftpick der Montreal Canadiens wartet noch auf seine erste Torbeteiligung.

