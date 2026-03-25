Ein altbekanntes Gesicht könnte im Sommer in die win2day ICE Hockey League zurückkehren.

Konstantin Komarek liebäugelt nach zehn Jahren im Ausland offen mit einem Comeback in Österreich. Der 33-Jährige sagt der "Krone": "Ich will aus privaten Gründen wieder zurück nach Österreich. Das hat für mich in puncto Zukunft Priorität."

Der gebürtige Wiener bestätigt dies auf Anfrage gegenüber LAOLA1.

Garant für den Klassenerhalt

Die letzten drei Jahre verbrachte der 62-malige Nationalteamspieler beim schwedischen Zweitligisten Västeräs IK.

Als Kapitän schoss er sein Team unlängst per Doppelpack zum entscheidenden 4:3-Sieg gegen IF Troja-Ljungby, der den Klassenerhalt bedeutete. In den Relegationsspielen brillierte Komarek mit je vier Toren und Assists in fünf Spielen.

Verlängerung bei Västeräs unwahrscheinlich

Sein Vertrag beim westlich von Stockholm angesiedelten Verein läuft aus, eine Verlängerung scheint unwahrscheinlich. Der schwedische "Expressen" berichtete zuletzt, dass Västeräs Komarek nur zu stark reduzierten Konditionen behalten könne.

Zudem bahnt sich ein Umbruch beim HockeyAllsvenskan-Klub an. Neben Komarek haben 16 weitere Spieler keinen gültigen Kontrakt für die nächste Spielzeit.

Salzburg und Wien im Rennen

Sollte der sechsfache WM-Teilnehmer tatsächlich wieder in die Heimat wechseln, gelten Ex-Klub Red Bull Salzburg und die Vienna Capitals als mögliche Abnehmer. LAOLA1 kann einen diesbezüglichen Bericht der "Krone" bestätigen.

Komarek lief bereits zwischen 2012 und 2016 für die Red Bulls auf, holte mit den Mozartstädtern in seinen letzten beiden Jahren den Meistertitel, ehe er nach seiner punktbesten Spielzeit bei den Malmö Redhawks unterschrieb.

In Wien machte der Center wiederum seine ersten Schritte im Eishockey, spielte 2007 im Dress der Eislöwen und 2008 für den EHC Team Wien in der zweitklassigen Nationalliga. Danach schloss sich Komarek der Nachwuchsorganisation von Lulea HF an.

Familie steht im Vordergrund

Geld spielt bei der Entscheidung über seine Zukunft eine untergeordnete Rolle, betont Komarek auf Anfrage von LAOLA1. Die Familie steht im Fokus, der Wiener hat gemeinsam mit seiner Frau drei Kinder.

"Ich möchte für einen Verein und in einem Umfeld spielen, das eine große Bedeutung für mich hat. Es müssen die Voraussetzungen für unsere Familie stimmen - und der Verein mich gerne haben wollen", erklärt der Routinier. Der Eishockey spielt, "um etwas zu erreichen."

Wohin es Komarek schließlich ziehen wird, entscheidet sich in den kommenden Wochen.