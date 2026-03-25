Salzburg verlautbart Abschied von Nationalteam-Stürmer

Der EC Red Bull Salzburg gibt den Abschied von Lucas Thaler offiziell bekannt.

Bereits im November hat der Nationalteam-Stürmer gegenüber LAOLA1 verraten, dass es ihn zur kommenden Saison zum EHC Red Bull München zieht. Dort hat der Kärntner bereits einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

"Ich wollte wieder ins Ausland gehen. Es hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich nach München gehen kann. Natürlich habe ich nicht Nein gesagt", sagte Thaler im Gespräch mit LAOLA1.

Wiedersehen mit Oliver David und Co.

Salzburgs Schwester-Klub befindet sich aktuell in den Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga. Eine offizielle Bestätigung vonseiten Münchens ist erst nach dem Saisonende zu erwarten.

In der bayrischen Landeshauptstadt steht der zweimalige Salzburger Meistertrainer Oliver David an der Bande. Im Kader befinden sich mit Simon Wolf, Ryan Murphy, Phillip Sinn, Philipp Krening und Vadim Schreiner weitere Cracks, die in der Mozartstadt aufgelaufen sind.

62 Tore in 237 Spielen

Thaler kam im Sommer 2021 aus der schwedischen U20-Öiga von Mora IK an die Red Bull Eishockey Akademie und hat noch in derselben Saison bei den Profis debütiert.

In den Folgejahren erarbeitete er sich einen fixen Platz im Salzburger Profiteam und bewies konstant sein Gespür für das Toreschießen. In den letzten drei Saisonen gehörte er immer zu den Top-5-Torschützen der Red Bulls.

Für den Salzburger Eishockeyclub, mit dem er vier Mal Champion der win2day ICE Hockey League wurde, erzielte der Stürmer in insgesamt 237 Spielen 62 Tore und 59 Assists.