Dritte Niederlage in Folge! Rossis Canucks unterliegen Anaheim

Marco Rossis Vancouver Canucks müssen sich den Anaheim Ducks mit 3:5 geschlagen geben. Die Canucks befinden sich am Tabellenende der NHL.

Vancouver startet gut in die Partie und geht durch Jake DeBrusk (6.) in Führung. Im zweiten Drittel drehen die Ducks das Spiel: Alex Killorn (26.) und Mikael Granlund (28.) treffen zum 1:2, Brock Boeser (34.) gleicht aus.

Ducks setzen sich entscheidend ab

Zu Beginn des Schlussdrittels bringt Granlund (42.) Anaheim erneut in Front, doch Drew O’Connor (43.) stellt rasch auf 3:3. Danach setzen sich die Ducks entscheidend ab: Mason McTavish (46.) und Troy Terry (60.) sorgen für den 5:3‑Endstand.

Vancouver kann den Rückstand nicht mehr aufholen. Die Ducks nutzen ihre Chancen im Schlussabschnitt konsequent und entscheiden die Partie für sich.