Siegen oder Fliegen heißt es für den KAC.

Die Rotjacken kämpfen in den Playoffs der win2day ICE Hockey League in Viertelfinal-Spiel 6 bei Fehervar AV19 gegen das Saisonaus (19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach der 2:4-Niederlage im letzten Aufeinandertreffen liegt der Rekordmeister in der best-of-seven-Serie mit 2:3 zurück. Für ein alles entscheidendes Spiel 7 daheim in Klagenfurt muss der KAC erstmals in dieser Postseason in Ungarn gewinnen.

Scheitert der Grunddurchgangs-Zweite im Viertelfinale, wäre es das schlechteste Abschneiden seit der Saison 2021/22. Damals unterlag der KAC den Vienna Capitals nach sieben Spielen.

Fehervar würde dagegen erstmals seit 2022 wieder den Einzug ins Halbfinale schaffen. Und das, obwohl die Ungarn im letzten Grunddurchgangsspiel gegen FTC-Telekom beinahe den Sprung in die Pre-Playoffs verpasst hätten, wo man die Capitals ausschalten konnte.

Fehervar AV19 - KAC im LIVE-Ticker: