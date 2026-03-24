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Caps-Spielern "Siegprämie" versprochen: Strafe für die 99ers

Die Liga sah ihre Integrität gefährdet und hat nun Konsequenzen gezogen.

Caps-Spielern "Siegprämie" versprochen: Strafe für die 99ers Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Graz99ers beendeten den Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League als Erster. Das war auch den Vienna Capitals zu einem ganz kleinen Teil zu verdanken: Weil die Wiener am letzten Spieltag den KAC schlugen, konnten die Murstädter noch vorbeiziehen.

Eine "Motivationsspritze" seitens 99ers-Präsident Herbert Jerich gegenüber den Caps-Spielern könnte nun Konsequenzen nach sich ziehen: Wie der "Kurier" berichtet, habe dieser 5.000 Euro für die Mannschaftskasse versprochen, sollte ein Sieg gelingen.

Eingelöst wurde das zwar nicht, weil der kontaktierte Capitals-Crack die Sache für einen Scherz hielt und letztlich ablehnte. Dennoch ist die Liga selbst nicht amüsiert, leitete die Sache an die Rechtskommission weiter und bat beide Seiten um eine Stellungnahme.

Die 99ers kassierten nun eine Strafe seitens der Liga, die ihre Integrität beschädigt sieht. Die Höhe ist nicht bekannt, das Urteil wird nicht veröffentlicht.

Einsicht dürfte die Maßnahme bewirken, wie 99ers-Manager Bernd Vollmann gegenüber der "Kleinen Zeitung" erklärt: "Er hat es scherzhaft gemeint, aber inzwischen eingesehen, dass das in einer Profiliga nicht angemessen ist."

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