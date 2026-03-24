ICE-Check: Diese Youngsters drängen nach vorne

Natürlich ist alles dem momentanem Erfolg untergeordnet, doch der könnte auch mit zumindest einem persönlichen Aufstieg einhergehen: Nach Lustenau und einer Saison Anlaufphase hat sich Lenz Moosbrugger (21) sogar als Center der vierten Linie etabliert, durfte auch schon im Nationalteam vorspielen.

Ein dynamischer und ausdauernder Eisläufer mit gutem Motor. Lediglich das erste Saisontor will noch nicht fallen.

KAC

Finn van Ee (23) war immer der perfekte Spieler für den KAC – laufstark, macht Räume eng, lässt dem Gegner keine Ruhe. Sein Scoringausbruch (bisher zwölf Tore) kam aber überraschend.

Ein einjähriges Hoch wie bei seinen Teammates Fabian Hochegger und Daniel Obersteiner oder die Hoffnung auf konstante Scoring-Beiträge in den nächsten Spielzeiten?

Red Bull Salzburg

Lukas Hörl (22) spielte bis zu seiner Verletzung eine mehr als nur solide Saison und war der einzige Jung-Defender, der im Kader Fuß fassen konnte.

Beweglich, guter Stock und brauchbare Skills, sodass er mit der Scheibe nicht in Probleme kommt. Trotz guter Größe kein böser Spieler, aber dafür gibt es genug andere Cracks im Bullen-Kader. Kann er sich nächste Saison dauerhaft unter den Top-6 etablieren?

HCB Südtirol

Auch der HCB gehört nicht zu den ICE-Teams, wo Talenteförderung an erster Stelle steht. Lediglich Winger Pascal Brunner (23) setzte sich im Lineup weitgehend fest, ein Benching in den Playoffs ausgenommen.

Körperlich stark, gute Physis, Spiel mit der Scheibe nicht sehr ausgeprägt, aber brauchbar. Fällt in der nächsten Saison aus der U24-Regelung.

Olympija Ljubljana

Marcel Mahkovec (22) wäre in dieser Aufzählung sicher die unbestrittene Nr. 1, ist er doch bereits ein absoluter Spitzenspieler bei den Drachen. Dynamisch, sehr guter Schuss, kann 1-1-Duelle gewinnen, im PP als Bumper und an der Halfwall einsetzbar.

Defensiv auch stark verbessert, offensiv sowieso eine Macht (bis jetzt 20 Saisontreffer). Wenn er eine Auslandskarriere anstrebt, sollte er diese eher früher als später antreten.

HC Pustertal

Nach Jahren in Finnland und auf dem Ritten hat sich Winger Alan Lobis (21) heuer in seinem ersten ICE-Jahr etabliert.

Klein aber dynamisch, dazu unerschrocken, behauptet sich durch seine Beinarbeit auch gegen größere Gegenspieler. Bereits jetzt mit guten Offensivbeiträgen, die über die Jahre noch ansteigen sollten.