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ICE-Check: Diese Youngsters drängen nach vorne

Die win2day ICE Hockey League lebt nicht nur von etablierten Leistungsträgern und Legionären, sondern auch von jungen Talenten. LAOLA1-Scout Bernd Freimüller analysiert.

ICE-Check: Diese Youngsters drängen nach vorne Foto: © GEPA
Bernd Freimüller
Textquelle: © LAOLA1
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Welche Cracks haben sich – vom Erfolg oder Misserfolg ihrer Teams abgesehen – eine gute Ausgangsposition für die nächste Saison in der win2day ICE Hockey League gesichert?

Eine Übersicht über Spieler, die zwischen wirklich jung und ICE-jung angesiedelt sind:

Graz 99ers

Graz 99ers

Natürlich ist alles dem momentanem Erfolg untergeordnet, doch der könnte auch mit zumindest einem persönlichen Aufstieg einhergehen: Nach Lustenau und einer Saison Anlaufphase hat sich Lenz Moosbrugger (21) sogar als Center der vierten Linie etabliert, durfte auch schon im Nationalteam vorspielen.

Ein dynamischer und ausdauernder Eisläufer mit gutem Motor. Lediglich das erste Saisontor will noch nicht fallen.

KAC

Finn van Ee (23) war immer der perfekte Spieler für den KAC – laufstark, macht Räume eng, lässt dem Gegner keine Ruhe. Sein Scoringausbruch (bisher zwölf Tore) kam aber überraschend.

Ein einjähriges Hoch wie bei seinen Teammates Fabian Hochegger und Daniel Obersteiner oder die Hoffnung auf konstante Scoring-Beiträge in den nächsten Spielzeiten?

Red Bull Salzburg

Lukas Hörl (22) spielte bis zu seiner Verletzung eine mehr als nur solide Saison und war der einzige Jung-Defender, der im Kader Fuß fassen konnte.

Beweglich, guter Stock und brauchbare Skills, sodass er mit der Scheibe nicht in Probleme kommt. Trotz guter Größe kein böser Spieler, aber dafür gibt es genug andere Cracks im Bullen-Kader. Kann er sich nächste Saison dauerhaft unter den Top-6 etablieren?

HCB Südtirol

Auch der HCB gehört nicht zu den ICE-Teams, wo Talenteförderung an erster Stelle steht. Lediglich Winger Pascal Brunner (23) setzte sich im Lineup weitgehend fest, ein Benching in den Playoffs ausgenommen.

Körperlich stark, gute Physis, Spiel mit der Scheibe nicht sehr ausgeprägt, aber brauchbar. Fällt in der nächsten Saison aus der U24-Regelung.

Olympija Ljubljana

Marcel Mahkovec (22) wäre in dieser Aufzählung sicher die unbestrittene Nr. 1, ist er doch bereits ein absoluter Spitzenspieler bei den Drachen. Dynamisch, sehr guter Schuss, kann 1-1-Duelle gewinnen, im PP als Bumper und an der Halfwall einsetzbar.

Defensiv auch stark verbessert, offensiv sowieso eine Macht (bis jetzt 20 Saisontreffer). Wenn er eine Auslandskarriere anstrebt, sollte er diese eher früher als später antreten.

HC Pustertal

Nach Jahren in Finnland und auf dem Ritten hat sich Winger Alan Lobis (21) heuer in seinem ersten ICE-Jahr etabliert.

Klein aber dynamisch, dazu unerschrocken, behauptet sich durch seine Beinarbeit auch gegen größere Gegenspieler. Bereits jetzt mit guten Offensivbeiträgen, die über die Jahre noch ansteigen sollten.

Vienna Capitals

Vienna Capitals
Paul Sintschnig sorgte vor allem in der ersten Saisonhälfte für Furore.
Foto: ©GEPA

Felix Koschek (20) etablierte sich mit seinem Speed im Transition Game bei den Vienna Capitals im Saisonverlauf, in der eigenen Zone hat sein Spiel noch Lernbedarf.

Wie sein Bruder Nico (17) im Jugendalter sehr klein, dann aber mit spätem Wachstumsschub. Kurios: Spielte letztes Jahr als Aushilfe einmal im A-Team, nie aber in den Nachwuchs-Nationalteams.

Villacher SV

Einer der wenigen Underager, die über die Jahre in der ICE zum Einsatz kamen – Paul Sintschnig (17) sorgte vor allem in der ersten Saisonhälfte für Furore, nach einer Schulterverletzung dann nicht mehr so auffällig.

Bringt Größe (noch nicht Gewicht), eisläuferisches Können und schnelle Hände mit. Nächste Stufen seiner Entwicklung: Eine hoffentlich gute U18-WM sowie die richtige Auswahl des nächstjährigen Teams (CHL?).

Black Wings Linz

Als Center und Winger eingesetzt, etablierte sich Jonathan Oschgan (17) über große Teile der Saison im Lineup der Black Wings. Das Eigengewächs bringt Dynamik, bereits stabile Physis und einen schnellen Schuss mit.

Sicherlich der interessanteste Linzer Nachwuchsspieler der letzten Jahre – wo geht es für ihn in der nächsten Saison weiter?

Fehervar AV19

Die Ungarn haben es in den letzten Jahren völlig versäumt, jüngere und schnellere Spieler einzubauen, egal ob unter den Einheimischen oder Legionären.

Kristof Nemeth (23) centert schon seit einiger Zeit die vierte Linie, das könnte aber aufgrund überschaubarer Offensive auch für die nächsten zehn Jahre seine Rolle bleiben. Aber immerhin – so gut wie nie verletzt und ausrechenbar.

FTC-Telekom

Bei Vollbestand war beim Liganeuling die Arbeitsteilung klar ersichtlich – die Legionäre in den ersten beiden Blöcken für das Scoren, der Rest zum Arbeiten.

Mit Ferenc Laskawy (20) etablierte sich aber ein gebürtiger Budapester sogar in höheren Linien. Groß, physisch im Nahkampf stark. Der Winger fiel auch in den Nachwuchs-Nationalteams oft positiv auf.

Pioneers Vorarlberg

Viele jüngere Cracks bekamen heuer die (letzte?) Chance, ICE-Tauglichkeit nachzuweisen, was aber kaum jemandem gelang.

Marlon Tschofen (24) steigerte sich in den letzten beiden Saisonen nach einem eher mühevollen Übergang zum Junioren- in den Erwachsenenbereich. Ansprechende Physis, dazu auch etwas Scorerqualitäten.

HC Innsbruck

Noah Kerber, Winston Frimmel und Elias Stöffler wechselten sich in der Haie-Defensive ab, während sich Devin Steffler mit 25 Jahren endgültig in der ICE etablierte.

Stabil auf den Eisen, ein Rechtsschütze, nicht fehlerfrei, aber doch stabil und im Zweikampf energisch. Dürfte nach Ramon Schnetzer der nächste Zugang in der Caps-Defensive werden.

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