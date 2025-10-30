Verletzung überstanden: Reinbacher-Comeback bahnt sich an

Bei David Reinbacher bahnt sich ein Ende der Leidenszeit an.

Der Vorarlberger hatte sich in der NHL-Vorbereitung in einem Testspiel der Montreal Canadiens gegen die Toronto Maple Leafs einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen und musste seither pausieren.

Anfang dieser Woche ist der Verteidiger bei Laval Rocket ins Eistraining eingestiegen, am Donnerstag haben ihn die Canadiens offiziell zum Farmteam in die American Hockey League (AHL) geschickt.

Damit bahnt sich sein Comeback an. Rocket-Coach Pascal Vincent erklärte bereits am Montag: "Seine Genesung verläuft sehr gut. Er skatet, er trainiert - wir sollten ihn bald wieder sehen."

Laval hält in der laufenden AHL-Saison bei fünf Siegen in acht Spielen. In der Nacht auf Samstag (0:00 MEZ) empfängt Rocket die Rochester Americans, vielleicht schon mit Reinbacher im Lineup.