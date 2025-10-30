Les Canadiens ont cédé le défenseur David Reinbacher au Rocket de Laval.— Rocket de Laval (@RocketLaval) October 30, 2025
The Canadiens have loaned defenseman David Reinbacher to the Laval Rocket. pic.twitter.com/Ne3OF0jhsJ
Verletzung überstanden: Reinbacher-Comeback bahnt sich an
Der Vorarlberger ist nach dem Bruch des Mittelhandsknochens wieder fit. Die Montreal Canadiens schicken ihn deshalb zu Farmteam Laval Rocket, wo er sein Comeback geben wird.
Bei David Reinbacher bahnt sich ein Ende der Leidenszeit an.
Der Vorarlberger hatte sich in der NHL-Vorbereitung in einem Testspiel der Montreal Canadiens gegen die Toronto Maple Leafs einen Bruch des Mittelhandknochens zugezogen und musste seither pausieren.
Anfang dieser Woche ist der Verteidiger bei Laval Rocket ins Eistraining eingestiegen, am Donnerstag haben ihn die Canadiens offiziell zum Farmteam in die American Hockey League (AHL) geschickt.
Damit bahnt sich sein Comeback an. Rocket-Coach Pascal Vincent erklärte bereits am Montag: "Seine Genesung verläuft sehr gut. Er skatet, er trainiert - wir sollten ihn bald wieder sehen."
Laval hält in der laufenden AHL-Saison bei fünf Siegen in acht Spielen. In der Nacht auf Samstag (0:00 MEZ) empfängt Rocket die Rochester Americans, vielleicht schon mit Reinbacher im Lineup.