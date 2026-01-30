Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV
ICE Hockey League heute: Konferenz mit Graz99ers - Pioneers

Zudem muss Salzburg nach Ljubljana, die Capitals empfangen Innsbruck und der VSV trifft auf Pustertal. LIVE-Konferenz:

Im Kampf um die Playoff-Plätze in der win2day ICE Hockey League warten in Runde 45 Spiele, die es in sich haben:

Alle Spiele in der LIVE-Konferenz:

