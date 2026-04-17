Wieser überragend: Effiziente Grazer kommen ICE-Titel immer näher

Die Graz99ers machen in der Final-Serie der win2day ICE Hockey League einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft.

Der Grunddurchgangssieger gewinnt auch Spiel 2 beim HC Pustertal klar mit 5:1 und geht in der best-of-seven-Serie mit 2:0 in Führung.

Die dritte Begegnung steigt am Sonntag (16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Graz, vor heimischer Kulisse können sich die in den Playoffs noch ungeschlagenen Steirer bereits drei Championship-Pucks erspielen.

Pustertal spielt, Graz trifft

Nach der deutlichen Niederlage zum Final-Auftakt in der Murstadt geht Pustertal mit dem Messer zwischen den Zähnen ins Spiel. In den ersten zwei Spielminuten werden bereits gute Chancen verzeichnet, doch die 99ers gehen in Führung.

Kasper Kotkansalo wird im hohen Slot sträflich alleine gelassen und bezwingt Eddie Pasquale mit einem wuchtigen Schuss im linken Kreuzeck (3.).

Davon lassen sich die "Wölfe" nicht beirren, Austin Rueschhoff scheitert an der Querlatte (5.). Kurz darauf bietet sich Tommy Purdeller die Riesenchance auf den Ausgleich, doch Graz-Goalie Nicolas Wieser rettet in höchster Not (7.).

In der 13. Spielminute hat Cole Bardreau das halbleere Tor vor sich, schießt den Puck unter den Schoner von Wieser durch – und an die Stange (13.).

Vier Verteidiger, vier Tore

Die "Puschtra" kommen erneut stark aus der Kabine, Wieser kann sich mehrmals auszeichnen. In der Offensive zeigt sich der österreichische Meister an diesem Abend höchst effizient.

Im ersten Überzahlspiel wird Frank Hora an der linken Halfwall bedient, sein Direktschuss landet im kurzen Eck – 2:0 (30./PP).

Vier Minuten später stellt Nick Bailen auf 3:0. Der US-Amerikaner zieht nach Bullygewinn von Michael Schiechl sofort ab, die Scheibe schlägt im linken Kreuzeck ein (34.).

Den Schlusspunkt des zweiten Spielabschnitts setzt Anders Koch, der Däne erhöht in seinem ersten Spiel seit Mitte März per Handgelenkschuss auf 4:0 (40.).

Die ersten vier Treffer wurden von Verteidigern und auf Pasquales Stockhandseite erzielt, die im Vorfeld der Final-Serie offensichtlich als Schwäche ausgemacht wurde.

Shutout bleibt aus

Das Schlussdrittel startet mit einer Schrecksekunde: Ein Onetimer von Lukas Haudum trifft Kevin Conley an der Schläfe, der Stürmer bleibt am Eis liegen und verlässt dieses nach ärztlicher Behandlung (41.). Er kann zum Ende des Spiels mit Vollvisier wieder mitmachen.

Danach ist bei beiden Mannschaften die Luft draußen, ein Tor fällt noch. Nach einer schönen Passkombination lupft Nick Swaney den Puck an Pasquale vorbei ins Netz (52.).

Das Shutout bleibt Wieser jedoch verwehrt, Adam Almquist bezwingt den Österreicher nach überragendem Zuspiel von Rueschhoff (56.).

Die Highlights der Partie im Video: