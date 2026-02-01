VSV setzt sich in einem Torfestival gegen Ljubljana durch

Der VSV feiert in der 46. Runde der win2day ICE Hockey League einen 8:5-Heimerfolg über Olimpija Ljubljana.

Dabei bringt Kevin Hancock den VSV nach nur vier Minuten früh in Führung. Die Slowenen sorgen aber mit Marly Quince für den 1:1-Ausgleich (14.). Wenige Sekunden vor der ersten Pausensirene netzt Dylan MacPherson für die 2:1-Führung der "Adler" ein (20.).

Daraufhin agieren die Heimischen äußerst effizient. Guus van Nes schnürt binnen drei Minuten einen Doppelpack zum 4:1 (26., 29./PP1). Die Slowenen stecken aber nicht auf und kommen ebenfalls zu einem Doppelschlag.

VSV bleibt im munteren Torfestival stets in Führung

Denn Jan Drozg und Andrew MacWilliam (jeweils 33.) verkürzen in 24 Sekunden auf 3:4. Davon erholen sich die Kärntner aber mit Adam Helewka und dem 5:3-Treffer (34.). Ein Torfestival der besonderen Art im Mittelabschnitt beendet Jaka Sodja schließlich mit dem 4:5-Treffer für die Slowenen (38.).

Doch der VSV baut die Führung nach zwei weiteren Torerfolgen von Helewka (45.) und van Nes (57./EN) auf 7:4 aus. Aufseiten der "Drachen" keimt dank Zach Boychuk nochmals etwas Hoffnung zum 5:7 auf (59.). Letztlich markiert aber Helewka mit seinem Hattrick (60./EN) den 8:5-Heimsieg für den VSV.

Damit verschaffen sich die Villacher im Kampf um die Pre-Playoffs etwas Luft. Ljubljana kassiert indes nach fünf Ligasiegen in Folge und der vorzeitigen Qualifikation für die Playoffs eine Pleite.