EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL
Endstand
8:5
2:1 , 3:3 , 3:1
  • Kevin Hancock
  • Dylan MacPherson
  • Guus van Nes
  • Guus van Nes
  • Adam Helewka
  • Adam Helewka
  • Guus van Nes
  • Adam Helewka
  • Marly Quince
  • Jan Drozg
  • Andrew MacWilliam
  • Jaka Sodja
  • Zach Boychuk
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

VSV setzt sich in einem Torfestival gegen Ljubljana durch

Die Villacher holen sich nach zwei Hattricks von Guus van Nes und Adam Helewka beim Heimspiel drei wichtige Zähler im Rennen um die Pre-Playoffs.

VSV setzt sich in einem Torfestival gegen Ljubljana durch Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der VSV feiert in der 46. Runde der win2day ICE Hockey League einen 8:5-Heimerfolg über Olimpija Ljubljana.

Dabei bringt Kevin Hancock den VSV nach nur vier Minuten früh in Führung. Die Slowenen sorgen aber mit Marly Quince für den 1:1-Ausgleich (14.). Wenige Sekunden vor der ersten Pausensirene netzt Dylan MacPherson für die 2:1-Führung der "Adler" ein (20.).

Daraufhin agieren die Heimischen äußerst effizient. Guus van Nes schnürt binnen drei Minuten einen Doppelpack zum 4:1 (26., 29./PP1). Die Slowenen stecken aber nicht auf und kommen ebenfalls zu einem Doppelschlag.

VSV bleibt im munteren Torfestival stets in Führung

Denn Jan Drozg und Andrew MacWilliam (jeweils 33.) verkürzen in 24 Sekunden auf 3:4. Davon erholen sich die Kärntner aber mit Adam Helewka und dem 5:3-Treffer (34.). Ein Torfestival der besonderen Art im Mittelabschnitt beendet Jaka Sodja schließlich mit dem 4:5-Treffer für die Slowenen (38.).

Doch der VSV baut die Führung nach zwei weiteren Torerfolgen von Helewka (45.) und van Nes (57./EN) auf 7:4 aus. Aufseiten der "Drachen" keimt dank Zach Boychuk nochmals etwas Hoffnung zum 5:7 auf (59.). Letztlich markiert aber Helewka mit seinem Hattrick (60./EN) den 8:5-Heimsieg für den VSV.

Damit verschaffen sich die Villacher im Kampf um die Pre-Playoffs etwas Luft. Ljubljana kassiert indes nach fünf Ligasiegen in Folge und der vorzeitigen Qualifikation für die Playoffs eine Pleite.

Mehr zum Thema

ICE LIVE: Konferenz mit VSV - Ljubljana, KAC - Black Wings

ICE LIVE: Konferenz mit VSV - Ljubljana, KAC - Black Wings

ICE Hockey League
KAC baut Vorsprung an der Tabellenspitze souverän aus

KAC baut Vorsprung an der Tabellenspitze souverän aus

ICE Hockey League
Zittersieg gegen Innsbruck: 99ers pirschen sich an den KAC heran

Zittersieg gegen Innsbruck: 99ers pirschen sich an den KAC heran

ICE Hockey League
2
Vier Debütanten im Team: ÖEHV stellt Kader für Oslo vor

Vier Debütanten im Team: ÖEHV stellt Kader für Oslo vor

Eishockey
1
Capitals entscheiden Nervenschlacht gegen Pioneers für sich

Capitals entscheiden Nervenschlacht gegen Pioneers für sich

ICE Hockey League
1
ICE Hockey League LIVE: Graz99ers - HC Innsbruck

ICE Hockey League LIVE: Graz99ers - HC Innsbruck

ICE Hockey League
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
13

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV Olimpija Ljubljana