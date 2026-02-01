Der KAC feiert in der 46. Runde der win2day ICE Hockey League einen deutlichen 4:0-Heimerfolg über die Black Wings Linz.

Dabei gelingt den Rotjacken ein Auftakt nach Maß. Nick Petersen (7.) und Finn van Ee (8.) besorgen eine rasche 2:0-Führung für den KAC. Daraufhin kontrollieren die Klagenfurter das Spielgeschehen.

KAC präsentiert sich weiterhin äußerst fokussiert

Zudem erzielt Simeon Schwinger im Mittelabschnitt den dritten Treffer und lässt die KAC-Anhänger über das 3:0 jubeln (33.). Die Linzer verpassen in der Folge, den Rückstand trotz drei Überzahlchancen zu verkürzen.

Auf der Gegenseite besiegelt Matt Fraser (60./PP1) wenige Sekunden vor der Schlusssirene den verdienten Heimsieg.

Damit baut der KAC (91 Punkte) den Abstand mit einer absolvierten Partie mehr auf vier Zähler gegenüber den Graz99ers (87) aus. Die Linzer müssen hingegen nach zwei Erfolgen über Innsbruck (3:2) und Bozen (6:0) eine Pleite im Rennen um die Pre-Playoffs hinnehmen.

Bozen feiert ein Schützenfest im Südtirol-Derby

Der HC Bozen deklassiert indes den HC Pustertal im Südtiroler Derby mit einem 7:2-Heimsieg.

Bereits nach fünf Minuten dürfen die "Foxes" nach zwei Powerplay-Toren von Cole Schneider (2./PP1) und Daniel Mantenuto (5./PP1) über eine 2:0-Führung jubeln. Brad McClure erhöht noch vor der ersten Pause auf 3:0 (16.).

Daraufhin sorgen die "Foxes" mit vier weiteren Treffern im Mittelabschnitt für ein Schützenfest der Sonderklasse. Dustin Gazley (22./PP1), Brett Pollock (31./PP1), Dylan Diperna (32.) und Doppelpacker McClure (36./PP1) ebnen dem HCB den klaren Weg zum Derbysieg.

Auch zwei Treffer von Rok Ticar (45./PP1) und Henry Bowlby (54.) können die deutliche Niederlage für Pustertal nicht mehr abwenden. Damit kehrt Bozen nach zwei klaren Pleiten in Wien (0:3) und Linz (0:6) wieder zurück auf die Siegerstraße. Pustertal benötigt hingegen weiterhin noch einen Sieg für die direkte Playoff-Qualifikation.