Die Vienna Capitals schließen ihren Roadtrip in den Westen Österreichs versöhnlich ab. Der HC Innbsruck verliert am 41. Spieltag mit 2:5 gegen die Wiener, die um die Pre-Playoff-Plätze in der win2day ICE Hockey League kämpfen.

Die Gäste aus Wien erarbeiten sich früh ein spielerisches Übergewicht, beißen sich aber vorerst an Innsbruck-Schlussmann Matt Vernon die Zähne aus.

Erst nach knapp 18 gespielten Minuten gelingt den Capitals der zu diesem Zeitpunkt längst verdiente Führungstreffer: Nogier stürmt in den Slot und schiebt die Scheibe unter Vernon hindurch ins Tor - 1:0 zugunsten der Capitals.

Dabei bleibt es aber nicht lange. Nur 12 Sekunden später legen die Capitals nach, Lanzinger erhöht mit einem trockenen Schuss von der rechten Seite auf 2:0.

Doppelschläge im Doppelpack

Als Torschütze Nogier in Minute 26 eine Strafe ausfasst, wittern die Innsbrucker ihre Chance. Corbeil feuert auf der linken Seite einen Onetimer auf die kurze Ecke ab, Capitals-Schlussmann Wraneschitz rutscht die Scheibe zwischen Schlittschuh-Kufe und Torstange hindurch.

Wie schon im ersten Durchgang erleiden die Innsbrucker kurz vor der zweiten Drittelpause den nächsten Rückschlag. Franklin reagiert bei einem Rebound vor HCI-Schlussmann Vernon am schnellsten und staubt mit der Rückhand zum 1:3 ab (39.).

Eine knappe Minute später vollendet Kapitän Vey einen gelungenen Spielzug zum 4:1 (40.) - wieder ein Doppelschlag der Capitals.

Kein Comeback für die Haie

Benker sorgt mit dem zweiten Powerplay-Treffer der Innsbrucker für neue Hoffnung bei den Tiroler Fans (54.), die Antwort der Capitals folgt aber auf dem Fuße: Ex-Innsbrucker Peeters stellt mit seinem Treffer zum 5:2 den Drei-Tore-Vorsprung der Wiener wieder her.

Die Vienna Capitals fahren wichtige Punkte im Rennen um die Top-Ten-Plätze ein und stehen mit 49 Zählern auf Rang neun. Die Haie bleiben mit nur 25 Zählern abgeschlagen Tabellenletzter.