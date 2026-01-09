Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
Nach Overtime
2:3
0:2 , 2:0 , 0:0
  • Zane Franklin
  • Zane Franklin
  • Graham Knott
  • Sean Brendan Collins
  • Graham Knott
NEWS

Capitals beziehen trotz einer Aufholjagd eine Pleite gegen Linz

Die Caps müssen sich nach einem Franklin-Doppelpack letztlich in der Overtime geschlagen geben. Die Linzer bejubeln einen Sieg im direkten Duell um die Pre-Playoffs.

Die Vienna Capitals kassieren in der 38. Runde der win2day ICE Hockey League eine 2:3-Overtimepleite in der STEFFL-Arena gegen die Black Wings Linz.

Dabei erarbeiten sich die Linzer zunächst eine schnelle 2:0-Führung. Graham Knott (12.) und Sean Collins (13.) lassen die mitgereisten Linzer Anhänger über einen Doppelschlag jubeln.

Die Caps finden aber im Mittelabschnitt zurück in die Partie. Zane Fraklin führt die Wiener nämlich zunächst zum 1:2 (32.), ehe ihm zwei Sekunden vor der zweiten Pausensirene der 2:2-Treffer gelingt.

Linzer dürfen letztlich dank Knott jubeln

Daraufhin erarbeiten sich die Black Wings im dritten Abschnitt wieder mehr Torchancen, aber es folgt nach einem torlosen Drittel eine Overtime. Letztlich haben aber die Linzer dabei den längeren Atem.

Graham Knott schnürt nämlich seinen Doppelpack und trifft zum 3:2-Overtimesieg der Oberösterreicher. Daher sichern sich die Linzer zwei Zähler im Kampf um die Pre-Playoffs. Hingegen reicht es bei den Caps zumindest für einen Punkt.

